66-летняя Хакамада разделась до трусов и сразила всех наповал

Последнее время Хакамада проводила в солнечном Тулуме. Общественный деятель, судя по всему, предпочтение отдавала пляжному отдыху. Она поделилась снимком, на котором запечатлена на фоне Карибского моря.

«До новых встреч, Тулум. Покапока», — подписала публикацию Ирина Муцуовна.

На самой фотографии Хакамада запечатлена в раздельном купальнике, благодаря которому у поклонников 66-летней знаменитости появилась возможность поближе рассмотреть ее татуировки. Так, рисунки покрывают не только руки Ирины Муцуовны, но и ее живот. К слову, несмотря на возраст, Хакамада может похвастаться подтянутой фигурой. Это, в числе прочего, отметили поклонники общественного деятеля, которые оказались сражены наповал от шикарной внешности Ирины.

Отметим, что прошлый год выдался очень тяжелым для Ирины Муцуовны, хотя она не показывала виду. 15 сентября не стало ее мужа Владимира Сиротинского. О своей утрате Хакамада рассказала лично. При этом смерть избранника никак не повлияла на ее рабочий процесс. Она продолжила делиться своими мыслями в Instagram, проводить мастер-классы и заниматься другой привычной деятельностью. По воспоминанию политика, бизнесмен Владимир Сиротинский завел любовницу всего спустя год после появления девочки на свет. Сама Хакамада со временем смирилась с таким положением дел.