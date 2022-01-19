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66-летняя Хакамада разделась до трусов и сразила всех наповал

Ирина Хакамада в Таллинне, 14.10.2019 ФОТО: Eero Vabamägi
Ирина Хакамада является одной из самых известных женщин в России, которая прославилась как теле- и радиоведущая, писательница, ведущая мастер-классов, общественный деятель и политик. На своей странице в Instagram Ирина Муцуовна часто делится мыслями на самые разные темы. Но бывает, что Хакамада публикует простые фотографии. Например, с отдыха, пишет eg.ru.

 

 

Последнее время Хакамада проводила в солнечном Тулуме. Общественный деятель, судя по всему, предпочтение отдавала пляжному отдыху. Она поделилась снимком, на котором запечатлена на фоне Карибского моря.

«До новых встреч, Тулум. Покапока», — подписала публикацию Ирина Муцуовна.

На самой фотографии Хакамада запечатлена в раздельном купальнике, благодаря которому у поклонников 66-летней знаменитости появилась возможность поближе рассмотреть ее татуировки. Так, рисунки покрывают не только руки Ирины Муцуовны, но и ее живот. К слову, несмотря на возраст, Хакамада может похвастаться подтянутой фигурой. Это, в числе прочего, отметили поклонники общественного деятеля, которые оказались сражены наповал от шикарной внешности Ирины.

Отметим, что прошлый год выдался очень тяжелым для Ирины Муцуовны, хотя она не показывала виду. 15 сентября не стало ее мужа Владимира Сиротинского. О своей утрате Хакамада рассказала лично. При этом смерть избранника никак не повлияла на ее рабочий процесс. Она продолжила делиться своими мыслями в Instagram, проводить мастер-классы и заниматься другой привычной деятельностью. По воспоминанию политика, бизнесмен Владимир Сиротинский завел любовницу всего спустя год после появления девочки на свет. Сама Хакамада со временем смирилась с таким положением дел.

Лишь под конец прошлого года Хакамада поделилась некоторыми подробностями смерти Сиротинского. Так, она призналась, что будто предчувствовала его скорую кончину. Дело в том, что за несколько месяцев до кончины Владимир перенес сложную операцию на сердце. Его выздоровление было сродни чуду. Мужу Хакамады советовали продолжить лечение, сама Ирина на этом настаивала. Но Сиротинский отказывался, что в итоге обернулось для него смертью.

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