Недовольный зритель известного благотворительного шоу на эстонском телевидении: мы пожертвовали деньги, чтобы она могла радоваться жизни?

В прошлом году в рамках благотворительного шоу «Время ангелов» была собрана рекордная сумма. Благодаря щедрым пожертвованиям девушка, борющаяся с неизлечимым заболеванием лимфатической системы, получила аппарат для лимфомассажа. Однако возник вопрос, рационально ли молодая мать использует пожертвованные деньги. «Я хожу на работу, чтобы иметь возможность отправиться в путешествие», — говорит Мерлин Рийк, которая в настоящее время находится в Египте, опровергая распространяющиеся сплетни.