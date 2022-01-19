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Недовольный зритель известного благотворительного шоу на эстонском телевидении: мы пожертвовали деньги, чтобы она могла радоваться жизни?
Комментарий телеканала

Мерлин Рийк в благотворительном шоу «Время ангелов» ФОТО: Elu24 kollaaž/Kuvatõmmised saatest "Inglite aeg"

В прошлом году в рамках благотворительного шоу «Время ангелов» была собрана рекордная сумма. Благодаря щедрым пожертвованиям девушка, борющаяся с неизлечимым заболеванием лимфатической системы, получила аппарат для лимфомассажа. Однако возник вопрос, рационально ли молодая мать использует пожертвованные деньги. «Я хожу на работу, чтобы иметь возможность отправиться в путешествие», — говорит Мерлин Рийк, которая в настоящее время находится в Египте, опровергая распространяющиеся сплетни.

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В 2020 году Мерлин Рийк, живущая в Пярну, обратилась за помощью к добрым людям в благотворительной программе канала TV3 «Время ангелов».

27-летняя Рийк уже более 15 лет страдает тяжелым заболеванием лимфатической системы, из-за чего ее левая нога во много раз больше правой. В худшие дни окружность ноги чуть больше метра.

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