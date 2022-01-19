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Угадайте, что развеселило англоязычного блогера, приехавшего в эстонский городок Пюсси?

Пюсси. ФОТО: Küllike Rooväli

Путешественник и травел-блогер Густав Ростед, действующий в соцсетях и на Youtube под ником  gus1thego побывал в эстонском провинциальном городке Пюсси и опубликовал видео в Инстаграме.

Путешественник побывал в Пюсси, где проживает 1 000 человек, еще в июне. Видео снабжено субтитрами на английском, но все слова понятны. Блогер в коротком видео показывает все красоты маленького городка и восхищается и природой, и людьми, и атмосферой, царящей там, и большим трактором. Жители Пюсси рассказывают, что в их городе чистый воздух, живет больше мужчин, чем женщин, объясняются в любви к Пюсси. Густав десятки раз произносит название Пюсси, смакуя это словечко, которое с переводе с английского имеет довольно фривольное значение: pussy переводится как киска.

"Пюсси - это жизнь!" - делает вывод путешественник, остановившийся в этом местечке на одну ночь, но эмоций ему хватило, кажется, на всю оставшуюся жизнь.

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