Угадайте, что развеселило англоязычного блогера, приехавшего в эстонский городок Пюсси?

Путешественник побывал в Пюсси, где проживает 1 000 человек, еще в июне. Видео снабжено субтитрами на английском, но все слова понятны. Блогер в коротком видео показывает все красоты маленького городка и восхищается и природой, и людьми, и атмосферой, царящей там, и большим трактором. Жители Пюсси рассказывают, что в их городе чистый воздух, живет больше мужчин, чем женщин, объясняются в любви к Пюсси. Густав десятки раз произносит название Пюсси, смакуя это словечко, которое с переводе с английского имеет довольно фривольное значение: pussy переводится как киска.