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Внешность Пугачевой на новом фото шокировала народ

Алла Пугачева ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Алла Пугачева опубликовала селфи с ярким макияжем и вызвала жаркие споры в соцсетях, пишет lenta.ru.

Российская певица Алла Пугачева поделилась с подписчиками новой фотографией и шокировала многих. Снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram.

72-летняя певица опубликовала селфи, на котором крупным планом изображено ее лицо с ярким макияжем. На размещенном кадре видно, что исполнительница нанесла на веки золотистые тени и накрасила губы яркой помадой оттенка. При этом волосы звезды уложены волнами. Кроме того, она также сделала контуринг скул.

Публикация Пугачевой стала предметом бурных обсуждений в комментариях. Подписчики неоднозначно отнеслись к ее посту. Некоторые обругали внешность певицы. «Плохие фото получаются у всех, но вы же их не выкладываете в Instagram», «Я Аллу не узнала», «Неудачное селфи», «Где брови?», «Ну это уже не Алла Пугачева», «Зачем это нужно было выкладывать», — высказывались поклонники.

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