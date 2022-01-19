Внешность Пугачевой на новом фото шокировала народ

72-летняя певица опубликовала селфи, на котором крупным планом изображено ее лицо с ярким макияжем. На размещенном кадре видно, что исполнительница нанесла на веки золотистые тени и накрасила губы яркой помадой оттенка. При этом волосы звезды уложены волнами. Кроме того, она также сделала контуринг скул.

Публикация Пугачевой стала предметом бурных обсуждений в комментариях. Подписчики неоднозначно отнеслись к ее посту. Некоторые обругали внешность певицы. «Плохие фото получаются у всех, но вы же их не выкладываете в Instagram», «Я Аллу не узнала», «Неудачное селфи», «Где брови?», «Ну это уже не Алла Пугачева», «Зачем это нужно было выкладывать», — высказывались поклонники.

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