Стало известно, почему Градский женился на Марине Коташенко

И пока следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также проводят следственные мероприятия по поиску грабителей, в Сети появились слухи, что громкое ограбление было инсценировано.

Этой же версии придерживается и сестра Градского, которая постоянно проживает в Ницце. Своим мнением она поделилась во видеосвязи с известным телеведущим Андреем Малаховым в его авторской программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

По ее мнению, Коташенко действовала с подачи «таинственных наставников». Именно они придумали план и привели его в действие.

Более того, знакомство Коташенко с Градским она также считает подставным и тщательно спланированным 18 лет назад. «Без рода и без племени. У нас в России на Киевском вокзале появляется миллионное количество таких девочек, ведь мы знаем, что украинки очень красивые», – так она охарактеризовала отношения ее брата с четвертой супругой.

Как уверена сестра музыканта, незадолго до смерти Коташенко просто принудила Градского оформить их отношения законно. На этом основании женщина считает их брак недействительным, а значит, и вдова не является полноправным наследником многомиллионного наследства маэстро. «Никаких талантов. На ее месте могла оказаться любая. Вы заставили больного человека жениться. Какая любовь? Саша умирал один в пустой квартире. Все бред…» – эмоционально высказалась Наталья.

Однако присутствовавший в студии тележурналист Денис Сорокин напротив, убежден, что Градский решил официально оформить отношения с Коташенко, чтобы защитить ее и детей от лишних судебных тяжб.

Тем временем выяснилось, что Коташенко более и делить-то нечего с другими наследниками, так как она уже является владелицей дома в Новоглаголево, квартирой площадью 400 кв.м в Козицком переулке над Елисеевским гастрономом, а также салона красоты на Петровке.

Об этом «МК» сообщил информированный источник.

При этом изначально эта элитная недвижимость входила в наследство, которое должно было быть разделено между всеми наследниками.

А изданию Starhit стали известны подробности, при которых был заключен брак между Коташенко и Градским.

Как оказалось, Градский лично пригласил в квартиру выездной брак примерно за две недели до смерти, так как «понимал, что ему уже не долго осталось».

«Чувствовал. И это было его мужское решение — жениться, сделать Марину своей официальной наследницей, оставить вдовой, а не просто сожительницей….Но точку захотел поставить жирную — был благодарен жене за годы, проведенные вместе в любви», – говорит источник издания из окружения композитора.

Также источник издания отметил, что родственники Градского начали «пилить наследство» уже когда он лежал в больнице в тяжелом состоянии и особый интерес вызывал именно сейф.

По его словам, многие знали, что Градский вел расчет наличными, однако, где именно они хранились, знали лишь единицы. А потому ограбление может быть на руку как одной стороне, так и другой.