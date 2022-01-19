Мужчинам нельзя есть курицу: какие последствия могут быть?

Куриное филе — основа рациона, пожалуй, любого спортсмена. Но в пользе продукта многие всё ещё сомневаются. Говорят, что мясо фабричной курицы может вызвать гормональные нарушения у мужчин, приводит к бесплодию и даже повлиять на их сексуальную ориентацию. Так ли это?

«Здесь важно отметить, что бóльшая часть покупного куриного мяса относится к категории бройлеров», - говорит российский нутрициолог Ксения Пустовая. Это гибрид разных пород кур, они быстро растут и набирают массу. Во-первых, цыплят-бройлеров получают за счёт использования гетерозиса в животноводстве. Гетерозис — это особое свойство животных и птиц, благодаря которому потомок берёт от родителей только самые лучшие качества (выживаемость, плодовитость, энергия роста, устойчивость к заболеваниям).

Во-вторых, на птицефабриках для кормления используются специальные смеси с заданными параметрами калорийности, соотношения белков, жиров и углеводов. Они обеспечивают все этапы роста птицы. Дополнительно к кормовым ингредиентам в комбикорм вводят витамины, минералы, аминокислоты, различные ферменты для лучшего усвоения кальция, фосфора, клетчатки, белка и сложных сахаров.

Что это значит? Быстрый рост бройлера обеспечивается за счёт генетики и оптимальных условий содержания (температура, освещение, влажность помещения, кормление и т. д). То есть гормоны роста, в том числе женские, которые и вызывают у многих опасения, здесь ни при чём. Но при идеальном раскладе. Теоретически недобросовестные производители всё же могут использовать гормональные препараты — этого мы не можем знать наверняка.

В этом случае, как полагает специалист, употребление продукта действительно может привести к ряду проблем со здоровьем. Среди них, например, бесплодие, импотенция, ожирение, риск других заболеваний.