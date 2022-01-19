Мужчинам нельзя есть курицу: какие последствия могут быть?
Почему мужчинам не стоит есть много курицы? Чем это может быть опасно? «Чемпионат» разбирается вместе с нутрициологом.
Почему мужчинам не стоит есть много курицы? Чем это может быть опасно? «Чемпионат» разбирается вместе с нутрициологом.
Куриное филе — основа рациона, пожалуй, любого спортсмена. Но в пользе продукта многие всё ещё сомневаются. Говорят, что мясо фабричной курицы может вызвать гормональные нарушения у мужчин, приводит к бесплодию и даже повлиять на их сексуальную ориентацию. Так ли это?
«Здесь важно отметить, что бóльшая часть покупного куриного мяса относится к категории бройлеров», - говорит российский нутрициолог Ксения Пустовая. Это гибрид разных пород кур, они быстро растут и набирают массу. Во-первых, цыплят-бройлеров получают за счёт использования гетерозиса в животноводстве. Гетерозис — это особое свойство животных и птиц, благодаря которому потомок берёт от родителей только самые лучшие качества (выживаемость, плодовитость, энергия роста, устойчивость к заболеваниям).
Во-вторых, на птицефабриках для кормления используются специальные смеси с заданными параметрами калорийности, соотношения белков, жиров и углеводов. Они обеспечивают все этапы роста птицы. Дополнительно к кормовым ингредиентам в комбикорм вводят витамины, минералы, аминокислоты, различные ферменты для лучшего усвоения кальция, фосфора, клетчатки, белка и сложных сахаров.
Что это значит? Быстрый рост бройлера обеспечивается за счёт генетики и оптимальных условий содержания (температура, освещение, влажность помещения, кормление и т. д). То есть гормоны роста, в том числе женские, которые и вызывают у многих опасения, здесь ни при чём. Но при идеальном раскладе. Теоретически недобросовестные производители всё же могут использовать гормональные препараты — этого мы не можем знать наверняка.
В этом случае, как полагает специалист, употребление продукта действительно может привести к ряду проблем со здоровьем. Среди них, например, бесплодие, импотенция, ожирение, риск других заболеваний.
Так можно ли мужчинам есть курицу? Исследований, которые доказывали бы влияние курицы на гормональный фон мужчин, нет. То есть исключать ценный белковый продукт из рациона нет никакой необходимости.