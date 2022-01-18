СМИ раскрыли шокирующую правду об основателе Playboy Хью Хефнере: заставлял моделей принимать наркотики и участвовать в оргиях
Хью Хефнер заставлял всех девушек выглядеть «одинаково» и считал своей собственностью, пишет Topnews.
Хью Хефнер заставлял всех девушек выглядеть «одинаково» и считал своей собственностью, пишет Topnews.
О тайнах бизнесмена был снят документальный сериал «Секреты Playboy», который выйдет 24 января на канале A&E.
В рамках проекта раскрываются шокирующие детали громких вечеринок со звездами. Кроме того, оказалось, что Хью Хефнер считал живших у него в доме моделей своей собственностью, заставлял их употреблять наркотики и участвовать в оргиях.
Некоторых девушек доводили до суицидальных мыслей, хотя все начиналось с красивых ухаживаний, чтобы девушки думали, что становятся частью «семьи». Как рассказала одна из бывших жительниц особняка, моделей принуждали участвовать в групповом сексе как минимум пять ночей в неделю, причем режиссером оргий выступал сам Хью Хефнер, пишет Daily Mail.
По словам бывшего помощника основателя Playboy, тот и сам употреблял наркотики, а жившим с ним моделям он давал наркотик, который окрестили «раздвигателем ног», и после воздействия которого девушки делали все, что от них хотят.
Экс-модель Холли Мэдисон, в частности, рассказала, что жила в доме Хефнера с 2001 по 2008 год. В беседе с Daily Star ныне 41-летняя женщина рассказала, что в доме основателя Playboy действовал комендантский час. Также девушкам запрещалось заводить отношения с другими мужчинами.
Мэдисон пожаловалась, что постоянно чувствовала давление со стороны Хэфнера относительно своего внешнего вида. Бизнесмен, по ее словам, требовал от девушек, чтобы все они выглядели «одинаково», а самой Мэдисон он предлагал сделать бесплатную пластическую операцию.
По ее словам, однажды она решилась на кардинальную смену имиджа – короткую стрижку. Однако обновленный вид страшно разозлил хозяина особняка Playboy.
Этот конфликт подтвердил также экс-партнер основателя Playboy Джонатан Бейкер. Он отметил, что у девушки даже началась депрессия из-за стресса и жизни в напряжении
Напомним, что Хью Хефнер умер 27 сентября 2017 года в 92 года. Вечеринки в его доме продолжались вплоть до смерти хозяина.
Ранее TopNews писал о том, что в Сети появилось последнее видео с Хью Хефнером. В кадре основатель Playboy ходит с помощью ходунков.