Не вернется? Вещи Леонида Куравлева забрали из дома престарелых

По словам сына Леонида Вячеславовича Василия, его отцу уже лучше — есть надежда, что скоро 85-летнего актера переведут из реанимации в обычную палату. При госпитализации у Куравлева выявили небольшое поражение легких, а также ряд серьезных заболеваний, в том числе головного мозга. Медики провели операцию, чтобы кормить его через зонд, дышал же артист сам, без ИВЛ, но при помощи кислородного баллона.

Что ждет звезду советских фильмов после выписки — поедет ли Куравлев домой или вернется в пансионат с профессиональными реабилитологами, пока неизвестно. К слову, «Идиллия» как раз и специализируется на восстановлении после коронавируса и других болезней и травм. Однако, комната Леонида Вячеславовича полностью опустела — его вещи на днях увезли родственники.

«Мы, конечно же, ждем его и готовы принять обратно в любой момент. Но это будет зависеть от состояния здоровья Куравлева и того, что он захочет сам», — прокомментировали «СтарХиту» в частном учреждении.

Ранее представители резиденции рассказывали, что еще при заселении актера его дети не строили далекоидущих планов, хотели, чтобы отцу просто стало лучше. После смерти жены мужчина перестал сниматься в кино, ограничил круг общения и все больше и больше замыкался в себе. Дошло до того, что Леонид Вячеславович перестал вставать с постели, пребывая в полной апатии. Родственники приняли решение обратиться за помощью в спецучреждение — и здесь Куравлеву, действительно, полегчало.