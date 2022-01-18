11 вредных пищевых привычек, от которых стоит отказаться прямо сейчас

Если плохо жевать еду и прямо-таки заглатывать ее, можно нажить проблем с желудком. Такая методика поглощения еды приведет к вздутию живота и нарушенному пищеварению. При слишком быстром потреблении еды мозг не успевает получить сигнал о наполнении желудка, в результате можно съесть больше необходимого. Важно не торопиться, сосредоточиться на процессе и жевать тщательно. Это позволит не переедать и дольше сохранять чувство насыщения.

Пропускаем завтрак

У людей, которые привыкли завтракать, когнитивные способности и память улучшаются. Кроме того, завтрак способствует снижению или сохранению веса — ведь полноценный утренний прием пищи снижает потребность в калориях в течение дня.

Едим кашу на завтрак

Здесь вопрос даже не в том, что от каши в качестве завтрака стоит отказаться здесь и сейчас и больше о ней никогда не вспоминать. Просто исторически так сложилось, что каша — исконно русский завтрак, и раньше невозможно было найти ему альтернативу. Вот и были на столе с утра то манка, то овсянка. Но сейчас и выбор для первой за день еды куда богаче, и каша уже не та.

Цельнозерновая каша может быть составляющей завтрака, но если есть нарушения углеводного обмена (избыточный вес, сахарный диабет) и заболевания желудочно-кишечного тракта, то каша на завтрак — не лучший вариант.

Диетологи советуют на завтрак выбирать сочетание белков и жиров, например яйцо с лососем или авокадо, можно вместе. С авокадо также отлично сочетается любая зелень, например, шпинат, можно добавить огурец. Яйцо с помидором — тоже практичный вариант: яйца облегчают поглощение каротинов (пигмент, который придает цвет овощам) и в сочетании со свежими овощами приносят двойную пользу тем, кто борется с лишним весом. Творог с маложирной сметаной — еще один отличный вариант для завтрака, пишет Woman.ru

Курим после еды

Курить вообще не очень полезно в любое время суток, а после еды — особенно вредно. Исследования показали: одна сигарета, выкуренная после приема пищи, равнозначна нескольким сигаретам в другое время. А это, вы понимаете, увеличивает риск развития различных заболеваний, о которых обычно пишут на пачках сигарет.

Пьем слишком много кофе

У людей, которые выпивают больше пяти чашек кофе в день, повышается предрасположенность к развитию заболеваний сердца, чем у тех, кто не пьет кофе совсем. Так что увлекаться им не стоит.

Сейчас хлеб делают из муки высшего сорта, с различными ненужными добавками. Белый хлеб из 100-процентной очищенной пшеничной муки не несет человеческому организму никакой пищевой ценности, зато приводит к повышению уровня сахара и инсулина в крови, что увеличивает живот. Кроме того, выпечка способствует усиленному образованию газов в желудке.

У нас есть микрофлора кишечника, которая не любит, когда в нее поступает много дрожжей и быстрых углеводов, грубо говоря, муки. Попадая в кишечник, эти продукты начинают ферментативно перевариваться. Если их будет слишком много, они не смогут полностью перевариться. Начинают происходить процессы брожения, а это сказывается на образовании газов в кишечнике, на нарушении состава микрофлоры и обмене веществ, в первую очередь, обмене углеводов.

Ярых поклонников хлебобулочных изделий ждут сюрпризы похуже обычного раздувшегося живота. У людей, которые не мыслят еды без куска хлеба или булочки, со временем запускается целый каскад реакций — от элементарного нарушения всасывания до нарушения обмена веществ. А это лишний вес, ухудшение состояния кожи, угри и проблемы с волосами.

Переедаем в выходные

Порой кажется, что выходные для того только и предназначены, чтобы как следует выспаться да наесться — за себя и того парня. Но расслабляться и набирать лишние калории за субботу и воскресенье не стоит. Это сбивает режим питания. Если вы хотите сохранить хорошее здоровье и фигуру, контролируйте себя даже во время уикенда.

«Заедаем» плохое настроение

Многие люди склонны есть больше, чтобы улучшить настроение. Это так называемое «импульсивное питание», когда потребность в еде определяется не голодом, а эмоциональным состоянием. Выбор продукта при этом не рационализирован, и мы можем съесть что-то вредное.

В целом ничего страшного в стрессовом заедании нет. Но ровно до тех пор, пока это не входит в привычку. Если у вас произойдет длительный хронический стресс, и вы начнете компенсировать его едой, это обязательно приведет к лишнему весу, изменению пищевого поведения, а в будущем еще и неблагоприятно скажется на внешнем виде и здоровье.

Люди приходят вечером домой и наедаются — это такой способ борьбы со стрессом. Конечно, таким образом — неправильным отношением к еде, перееданием — люди могут компенсировать какую-то неудовлетворенность, стресс. Если это принимает длительные формы, это опасно, это является проблемой. Бывает, что затягивается на несколько лет. В этом случае человек не сможет самостоятельно выйти из этого состояния, у него сформируется изменение пищевого поведения, и тут уже нужны консультации не только диетологов, но еще и психотерапевтов.

Увлекаемся сахаром

В умеренных дозах сахар полезен и даже необходим. Вреден именно избыток сахара: он вызывает ожирение, кариес, диабет второго типа. Наибольший вред избыточное потребление сахара наносит тем, кто уже страдает сахарным диабетом и ожирением. Избыток сахара приводит к прогрессированию этих болезней и повышает риск развития тяжелых осложнений, таких как инсульт, инфаркт и отмирание тканей, ведущее к ампутации конечностей.

Едим перед гаджетами

Можно приготовить правильную, полезную еду, но съесть ее, думая о другом, глядя в телефон. Важна осознанность: когда мы садимся за стол, нужно выключить телевизор, отложить телефон, ноутбук, сосредоточиться на еде. Тогда польза, которую приносит еда, значительно возрастет.

Пьем мало воды

Потребность в воде уступает лишь потребности в кислороде. Тем не менее многие из нас не уделяют достаточно внимания потреблению жидкости и проводят день в состоянии умеренного обезвоживания. Это приводит к ощущению усталости, голода, в результате чего мы тянемся к еде вместо того, чтобы выпить стакан воды.

Существует бессчетное количество формул, по которым рассчитываются нормы потребления жидкости. Одна из самых известных говорит, что нужно умножить 30–45 мл воды на килограмм массы тела. Но так высчитывается именно объем необходимой жидкости. А это не обязательно вода. На самом деле все гораздо проще.

Потребность человека в жидкости и в воде зависит от многих параметров — пола, возраста, веса, физической активности, климатических условий — и различается в разных обстоятельствах. Здоровому человеку нет необходимости рассчитывать нормы потребления воды, поскольку механизм обмена воды в организме регулируется по принципу обратной связи с помощью чувства жажды. По современным рекомендациям питья воды при чувстве жажды, то есть по требованию, вполне достаточно, чтобы поддерживать водно-электролитный баланс. Если чувство жажды притуплено или есть хронические заболевания, требующие коррекции употребляемого объема жидкости, то в этих случаях ее количество рассчитывается индивидуально специалистом.

Так что следите за тем, чтобы пить достаточно жидкости. Это поможет контролировать аппетит и будет способствовать снижению веса. Кстати, вы можете сами рассчитать необходимое количество жидкости, но норму вам подскажет жажда.

Переедаем вечером

Ночью обменные процессы замедляются. Если перед сном съесть слишком много, организму трудно будет усвоить питательные вещества, что приведет к образованию жира. Кроме того, процесс переваривания пищи мешает полноценному сну, на следующее утро вы не будете себя чувствовать отдохнувшим. Перед сном лучше отказаться от плотного ужина, лучше выпить стакан кефира или питьевого йогурта.

Объем не должен быть больше 100 миллилитров. Полстакана легкого низкожирового йогурта, биокефир живой или полстакана овсяной болтушки. Это даст ощущение сытости на час. Достаточно, чтобы спокойно и комфортно заснуть, и не растягивает мочевой пузырь. Печенье, бутерброды — не наш метод. Во-первых, это углеводы, а во-вторых, бутерброд подразумевает что-то сверху. Если это масло, попробуйте доказать, что вы едите масло, а не трансжиры. Если это сыр, это высококалорийный продукт. Будет напряжение по желудочному соку и желчеотделению. Это уже не «ночник» — еда, которая ляжет обручем на живот.