Первый клип комом. Экс-солистку Artik & Asti Анну Дзюбу обвинили в плагиате

В клипе «Феникс» 31-летняя певица демонстрирует преображение: старый образ солистки Artik & Asti она меняет на новый – белокурая дива с мощным вокалом. Съемки проходили в театре: в кадре Анна сидит в зрительном зале и наблюдает за чувственным танцем балетной пары, а затем сама предстает в свете софитов.
«В это видео вложено столько веры, таланта и любви всех людей, которые работали со мной, тех, кто меня поддержал, когда я в этом нуждалась! В нем столько чувств и переживаний, что лучше посмотреть, чем описать словами», – с гордостью делилась звезда.
Ролик собрал тысячи восторженных отзывов, однако, как оказалось, не вполне заслуженно. Режиссер Юлия Иванова обнаружила в «Фениксе» поразительное сходство со своей работой для группы BP Broth. Девушка создавала клип на песню «Не смей» еще два года назад, и в нем есть почти все, что показала у себя Asti: та же локация, ракурсы, танцы.
«Мне случайно прислали клип с фразой: «Посмотри, это же один в один то, что ты снимала». Реакция – удивление и недоумение. Режиссера ее клипа не знаю, и никогда не слышала», – поделилась эмоциями Юлия.
Права на оригинальный клип принадлежат THT MUSIC, однако ожидать судебных разбирательств, скорее всего, не придется. Как показывает практика, копирование чужих проектов часто остается безнаказанным. Тем не менее, Иванова считает, что создатели «Феникса» поступили непрофессионально и попросту украли идею ее клипа. «Видео просто обалденное»; «Вот это я понимаю – съемки! Класс», – поддерживали зрители ролик BP Broth.