Первый клип комом. Экс-солистку Artik & Asti Анну Дзюбу обвинили в плагиате

В клипе «Феникс» 31-летняя певица демонстрирует преображение: старый образ солистки Artik & Asti она меняет на новый – белокурая дива с мощным вокалом. Съемки проходили в театре: в кадре Анна сидит в зрительном зале и наблюдает за чувственным танцем балетной пары, а затем сама предстает в свете софитов.

«В это видео вложено столько веры, таланта и любви всех людей, которые работали со мной, тех, кто меня поддержал, когда я в этом нуждалась! В нем столько чувств и переживаний, что лучше посмотреть, чем описать словами», – с гордостью делилась звезда.

ФОТО: скриншот

Ролик собрал тысячи восторженных отзывов, однако, как оказалось, не вполне заслуженно. Режиссер Юлия Иванова обнаружила в «Фениксе» поразительное сходство со своей работой для группы BP Broth. Девушка создавала клип на песню «Не смей» еще два года назад, и в нем есть почти все, что показала у себя Asti: та же локация, ракурсы, танцы.

«Мне случайно прислали клип с фразой: «Посмотри, это же один в один то, что ты снимала». Реакция – удивление и недоумение. Режиссера ее клипа не знаю, и никогда не слышала», – поделилась эмоциями Юлия.