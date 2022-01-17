Директор кафе-пекарни Nikolay в Таллинне, шокированная счетом за электричество, обратилась за помощью к правительству и получила ответ

Ирина написала 10 января в Фейсбуке, получив астрономический счет: «Ребята, это вообще как?! Как заведения общепита должны вести свою деятельность при условии, что плиты и печи работают в течении всего дня? Я понимаю, что мы не единственные, кто в шоке от происходящего с ценами на электроэнергию, но, может, Эстонии стоит пересмотреть свое отношение к России? Почему за счёт народа политики совершают опрометчивые поступки?