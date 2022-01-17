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Ракверский салон красоты закрылся из-за счета за электричество: чувствую, что отказалась от своей мечты

Сигне Паю ФОТО: Kasper Mäe

Сигне Паю, владелица сети салонов красоты Mariell, заявила, что в Раквере стало на один салон красоты меньше, потому что она вынуждена закрыть свой бизнес. «Если бы я знала, что убыток будет через месяц, конечно, я бы поднапряглась», — признается она.

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«ДОРОГИЕ КЛИЕНТЫ! К сожалению, вынуждены с грустью сообщить, что салон Beauty Studio Mariell Rakvere закроет свои двери в последний день января. Спасибо, что верили в нас!» - такое объявление появилось на домашней странице салона красоты. «Не будем грустить о том, что что-то заканчивается, а будем благодарны за то, что это вообще случилось, и ждем новых свершений».

Владелица салона Сигне Паю рассказала Elu24, что роковым стало стечение нескольких печальных событий. «Мы значительно потеряли клиентов из-за коронавируса, несколько сотрудников ушли в декабре, открыв свои маленькие салоны, потому что работать в маленьких группах сегодня безопаснее. Никто не знает, будут ли и когда новые ограничения, которые обычно сильно ограничивают места с высокой проходимостью, например, требование 50-процентной заполняемости».

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