Ракверский салон красоты закрылся из-за счета за электричество: чувствую, что отказалась от своей мечты

«ДОРОГИЕ КЛИЕНТЫ! К сожалению, вынуждены с грустью сообщить, что салон Beauty Studio Mariell Rakvere закроет свои двери в последний день января. Спасибо, что верили в нас!» - такое объявление появилось на домашней странице салона красоты. «Не будем грустить о том, что что-то заканчивается, а будем благодарны за то, что это вообще случилось, и ждем новых свершений».
Владелица салона Сигне Паю рассказала Elu24, что роковым стало стечение нескольких печальных событий. «Мы значительно потеряли клиентов из-за коронавируса, несколько сотрудников ушли в декабре, открыв свои маленькие салоны, потому что работать в маленьких группах сегодня безопаснее. Никто не знает, будут ли и когда новые ограничения, которые обычно сильно ограничивают места с высокой проходимостью, например, требование 50-процентной заполняемости».