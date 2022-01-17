Ракверский салон красоты закрылся из-за счета за электричество: чувствую, что отказалась от своей мечты

«ДОРОГИЕ КЛИЕНТЫ! К сожалению, вынуждены с грустью сообщить, что салон Beauty Studio Mariell Rakvere закроет свои двери в последний день января. Спасибо, что верили в нас!» - такое объявление появилось на домашней странице салона красоты. «Не будем грустить о том, что что-то заканчивается, а будем благодарны за то, что это вообще случилось, и ждем новых свершений».