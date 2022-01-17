У тяжелобольного Леонида Куравлева диагностировали обширное поражение легких

Еще неделю назад у звездного пациента было диагностировано 5% поражения легких, сейчас эта цифра выросла в несколько раз.

85-летний Леонид Куравлев находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Последняя процедура компьютерной томографии выявила у артиста кратное увеличение площади поражения легких. Ранее значения были от 5 до 10%, но спустя несколько дней томография выявила 35% поражения правого легкого и 25% поражения — левого,

— поделился источник.

Напомним, 5 января актер был госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус. Тесты на ковид показали отрицательный результат, хотя у Куравлева диагностировали воспаление легких. Вместе с этим стало известно и о печальной судьбе Леонида Вячеславовича, который в последнее время вел затворнический образ жизни. Так, до больницы звезда фильма «Афоня» жил в доме престарелых, куда его определили собственные дети.

«Куравлев поступил к нам летом, то есть, примерно полгода назад. Как я поняла, именно с последствиями своего горевания после смерти жены (Нина Васильевна ушла из жизни в апреле 2012 года, — прим. ред.). Был в апатии, депрессии. При этом Леонид Вячеславович и физически был в плохом состоянии. Он лежал, не ходил совсем.