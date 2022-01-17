У популярной американской порнозвезды отнялись ноги

Израильский бизнесмен и гражданский супруг артистки Лиор Биттон рассказал в соцсетях, что врачи диагностировали у нее синдром Гийена-Барре.
Сейчас Дженна не может ходить и находится в больнице.
Джеймсон также опровергла слухи о том, что ее состояние является последствием прививки от коронавируса: "Это не реакция на прививку".
Синдром Гийена-Барре - состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Тяжелые случаи синдрома Гийена-Барре наблюдаются редко и могут приводить практически к полному параличу. Большинство пациентов полностью выздоравливают, но у некоторых наблюдается необратимое повреждение нервов.
Дженна Джеймсон (наст. имя - Дженнифер Мари Массоли) за свою карьеру снялась в 192 порнофильмах и еще в четырех выступила в качестве режиссера. Получила более 20 наград за съемки в фильмах для взрослых, а также особое почетное членство в двух главенствующих порнографических организациях. Начала сниматься в эротических фильмах в 18 лет, а перед этим работала стриптизершей.