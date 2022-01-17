У популярной американской порнозвезды отнялись ноги

Израильский бизнесмен и гражданский супруг артистки Лиор Биттон рассказал в соцсетях, что врачи диагностировали у нее синдром Гийена-Барре.

Сейчас Дженна не может ходить и находится в больнице.

Джеймсон также опровергла слухи о том, что ее состояние является последствием прививки от коронавируса: "Это не реакция на прививку".

Синдром Гийена-Барре - состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Тяжелые случаи синдрома Гийена-Барре наблюдаются редко и могут приводить практически к полному параличу. Большинство пациентов полностью выздоравливают, но у некоторых наблюдается необратимое повреждение нервов.