Пн, 17.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

У популярной американской порнозвезды отнялись ноги

Дженна Джеймсон. ФОТО: AFP/SCANPIX

Американскую модель, бизнес-леди, бывшую порноактрису и обладательницу неофициального титула "Королева порноиндустрии" Дженну Джеймсон (Jenna Jameson) госпитализировали после того, как у нее в течение двух недель была рвота. Об этом пишет RUS.TVNET со ссылкой на "Комсомольскую правду". 

Израильский бизнесмен и гражданский супруг артистки Лиор Биттон рассказал в соцсетях, что врачи диагностировали у нее синдром Гийена-Барре.

Сейчас Дженна не может ходить и находится в больнице.

Джеймсон также опровергла слухи о том, что ее состояние является последствием прививки от коронавируса: "Это не реакция на прививку".

Синдром Гийена-Барре - состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Тяжелые случаи синдрома Гийена-Барре наблюдаются редко и могут приводить практически к полному параличу. Большинство пациентов полностью выздоравливают, но у некоторых наблюдается необратимое повреждение нервов.

Дженна Джеймсон (наст. имя - Дженнифер Мари Массоли) за свою карьеру снялась в 192 порнофильмах и еще в четырех выступила в качестве режиссера. Получила более 20 наград за съемки в фильмах для взрослых, а также особое почетное членство в двух главенствующих порнографических организациях. Начала сниматься в эротических фильмах в 18 лет, а перед этим работала стриптизершей.

НАВЕРХ
Back