Именитый режиссер посягнул на честь дочери уроженки Эстонии, актрисы Юлии Ауг
В одном из онлайн-кинотеатров стартовал сериал «Бесит» о нравах современной молодежи. 26-летняя актриса Полина Ауг сыграла там жертву домашнего насилия.
В одном из онлайн-кинотеатров стартовал сериал «Бесит» о нравах современной молодежи. 26-летняя актриса Полина Ауг сыграла там жертву домашнего насилия.
Сама она пока не замужем, хотя и встречается с актером Юрием Дейнекиным, но живет с подругами в съемной квартире. А на выходные приезжает в роскошный загородный дом на Николиной Горе к маме - 51-летней актрисе Юлии Ауг. Та на YouTube-канале Наталии Синдеевой «Жизнь после 50» недавно призналась:
- Режиссер одного фильма хватал мою дочь за задницу, и она пожаловалась на него продюсеру. Режиссер довольно статусный, с именем…
- Ничего, но больше за задницу ее не хватал.
Из именитых постановщиков Полина снималась разве что у Вадима Перельмана - мастера с обширной фильмографией. Но трудно поверить, что Перельман, который работал даже с голливудской красавицей Дженнифер Коннелли, и у которого счастливый брак и трое детей, будет лапать Полину за мягкое место.
Юлия Ауг всегда борется за права униженных и угнетенных, только не ущемляя при этом своих интересов. Согласитесь, если уж рассказывать о посягательствах на честь дочери, надо это делать с именами и фамилиями, чтобы не создавать лишнюю панику в киномире.
К слову, Поля - не такая пробивная, как ее мать-либералка (известность Юлии принесла роль императрицы Елизаветы в сериале «Екатерина»). Скромная, отчасти робкая девушка, которая сутулится из-за своего высокого роста (180 см), комплексует из-за прыщей, очень боится сравнения с матерью.
Первый роман у Поли случился уже после окончания института. Знаменитая мать констатировала в одном из интервью, что у поколения ее дочери «недостаток или полное отсутствие сексуальной энергии»:
- Люди очень изменились, - вздыхала Ауг. - Происходит смена модели взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Наблюдая за ровесниками Полины, прихожу к выводу, что большинству из них неинтересен секс. Парни и девушки могут спать в одной кровати, и между ними ничего не происходит. Представить такое во времена моей молодости невозможно. Да, мое поколение - это поколение бандитов и проституток. А поколение моей дочери - люди среднего пола. Муж моей подруги - биолог с мировым именем - рассказал, что современные исследования говорят о том, что многие виды животных бесплодны уже в утробе матери. Поскольку активность сперматозоидов в природе снижается, то снижается и влечение между людьми. А это говорит о том, что человек как биологический вид вырождается.