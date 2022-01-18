Именитый режиссер посягнул на честь дочери уроженки Эстонии, актрисы Юлии Ауг

Сама она пока не замужем, хотя и встречается с актером Юрием Дейнекиным, но живет с подругами в съемной квартире. А на выходные приезжает в роскошный загородный дом на Николиной Горе к маме - 51-летней актрисе Юлии Ауг. Та на YouTube-канале Наталии Синдеевой «Жизнь после 50» недавно призналась:

- Режиссер одного фильма хватал мою дочь за задницу, и она пожаловалась на него продюсеру. Режиссер довольно статусный, с именем…

На вопрос Синдеевой, что же стало с режиссером, Юлия Ауг ответила кратко:

- Ничего, но больше за задницу ее не хватал.

Из именитых постановщиков Полина снималась разве что у Вадима Перельмана - мастера с обширной фильмографией. Но трудно поверить, что Перельман, который работал даже с голливудской красавицей Дженнифер Коннелли, и у которого счастливый брак и трое детей, будет лапать Полину за мягкое место.

Юлия Ауг всегда борется за права униженных и угнетенных, только не ущемляя при этом своих интересов. Согласитесь, если уж рассказывать о посягательствах на честь дочери, надо это делать с именами и фамилиями, чтобы не создавать лишнюю панику в киномире.

К слову, Поля - не такая пробивная, как ее мать-либералка (известность Юлии принесла роль императрицы Елизаветы в сериале «Екатерина»). Скромная, отчасти робкая девушка, которая сутулится из-за своего высокого роста (180 см), комплексует из-за прыщей, очень боится сравнения с матерью.

После школы она поступила в Школу-студию МХАТ, на курс Евгения Писарева, но не смогла сдать первую сессию, и была отчислена. Якобы по состоянию здоровья. Потом поступила на курс Сергея Голомазова в ГИТИС и уже сама собиралась бросить учебу с третьего курса, но передумала. Мастер Голомазов умеет доводить до ума отверженных артистов, как это было с шебутными Павлом Прилучным и Настасьей Самбурской. И умело довел до диплома, как он выражался, и «прекрасную дочь Юлии Ауг».

Первый роман у Поли случился уже после окончания института. Знаменитая мать констатировала в одном из интервью, что у поколения ее дочери «недостаток или полное отсутствие сексуальной энергии»: