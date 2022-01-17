«Изящно стареет»: 54-летняя Памела Андерсон засветилась без макияжа

Примечательно, что Памела Андерсон не была накрашена. Однако, судя по внешнему виду, ее мало волновало, как она выглядит. На прогулке звезда продемонстрировала максимальную непринужденность, надев свободные голубые штаны с имитацией потертостей, черный топ, просвечивающийся сквозь белую мятую футболку, и угги. Фото смотрите ЗДЕСЬ!

«Пэмми культовая!», «Обожаю. Я думаю, она отлично выглядит», «Если бы только друзья сказали ей много лет назад правду о том, что она выглядит лучше с меньшим количеством косметики и без медицинских косметических вмешательств», «Мне нравится, как она изящно стареет без филлеров и т. д. Она выглядит великолепно», — восхитились поклонники в комментариях.