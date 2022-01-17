Эстонский астролог Елена Климова дает советы, чего стоит остерегаться в полнолуние
18 января в 1:48 наступает полнолуние. Эстонский астролог Елена Климова дает рекомендации, как пережить опасные дни полнолуния с минимальными потерями.
18 января в 1:48 наступает полнолуние. Эстонский астролог Елена Климова дает рекомендации, как пережить опасные дни полнолуния с минимальными потерями.
Полнолуние - особое время лунного цикла, когда Луна проявлена в максимальном сиянии и действует на природу чувствительных людей очень сильно, иногда чрезмерно.
Влияние полнолуния усиливает все жизненные процессы:
• растения растут быстрее;
• обмен веществ у человека активизируется;
• идет мощный прилив энергий всех видов.
Все эти позитивные моменты дают и некоторые негативные побочные эффекты:
1. излишняя энергия даёт переоценку своих сил, поэтому все проекты, начатые в этот день, могут оказаться неподъёмными, если свои силы не рассчитать взвешенно.
2. Сверхактивность вызывает у многих людей бессонницу, поэтому перед сном рекомендованы свежий воздух, массаж стоп, успокаивающие натуральные чаи.
3. Нужно учитывать, что в полнолуние эмоции могут быть взвинчены до предела у многих людей, это предполагает повышенную конфликтность, поэтому рекомендовано ничего ни с кем не выяснять и свою точку зрения рьяно не отстаивать, перенести разговоры на «неприятные» темы до лучших времён.
Общая астрологическая обстановка
Учитывая, что сейчас Луна противостоит Солнцу в Козероге с Плутоном, планетой масштабных циклов и катастроф, то велика опасность как природных, стихийных бед, так и социальных срывов; возможны поломки коммуникаций в домах, особенно это вероятность усиливается для частных домов. В эти дни не подвергайте себя излишнему риску и не надейтесь на авось, период действительно опасный. Тем более, что ещё один аспект планеты Меркурий, связанной с передвижениями и транспортом, находиться в напряжении с Ураном - планетой неожиданных поворотов, а предупреждает это о повышенной травмоопасности на дорогах. К тому же мы все наблюдаем гололёд, и метеорологи предупреждают нас о сильных порывистых ветрах. Так что стоит поберечь себя и своих близких – избегать излишней активности, не спешить и лучше оставаться дома. А работодателям учитывать это обстоятельство и дать людям возможность работать удалённо.
Ещё один фактор – это пресловутый ретроградный Меркурий. Его тоже надо учитывать, потому что он только вошёл в фазу своего попятного движения и силён в том, чтобы сбить и перепутать планы, сорвать договора, затормозить или сломать технику, вызвать у компьютеров и интернета «амнезию» и сбой программ. А все эти вышеперечисленные факторы, вызывают повышенный стрессовый фон у многих людей.
Общий совет на 17 и 18 января: быть осторожными на дорогах, не рисковать понапрасну, стараться мудро обходить все острые углы при общении.
Советы о здоровье
• В полнолуние не рекомендуется делать никаких хирургических операций, кроме экстренных.
• Дни полной Луны являются опасными для людей, по медицинским показателям склонных к скачкам артериального давления. Следуйте медицинским рекомендациям вашего врача. Избегайте стресса в эти два дня. Избегайте новостей и общения, что могут вас сильно расстроить.
• 17 января наиболее уязвимы органы груди и желудок, желчный пузырь. Могут наблюдаться сбои в пищеварительной системе и склонность в отёкам.
• 18 января уязвимы органы сердечно-сосудистой системы и кровообращения, спина, возможны приступы радикулита.
• Оба дня лучше воздержаться от алкогольных напитков, приёма неизвестных или непроверенных препаратов.
• Дети могут капризничать, а люди с повышенной чувствительностью ощущать нервозность, многие могут быть эмоционально взвинчены.
Больше других влияние этого полнолуния могут ощутить на родившиеся с 15 до 22 января, с 16 по 25 июля, с 18 по 25 октября и с 15 по 22 апреля.