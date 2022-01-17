Эстонский астролог Елена Климова дает советы, чего стоит остерегаться в полнолуние

Полнолуние - особое время лунного цикла, когда Луна проявлена в максимальном сиянии и действует на природу чувствительных людей очень сильно, иногда чрезмерно.

Влияние полнолуния усиливает все жизненные процессы:

• растения растут быстрее;

• обмен веществ у человека активизируется;

• идет мощный прилив энергий всех видов.

Все эти позитивные моменты дают и некоторые негативные побочные эффекты:

1. излишняя энергия даёт переоценку своих сил, поэтому все проекты, начатые в этот день, могут оказаться неподъёмными, если свои силы не рассчитать взвешенно.

2. Сверхактивность вызывает у многих людей бессонницу, поэтому перед сном рекомендованы свежий воздух, массаж стоп, успокаивающие натуральные чаи.

3. Нужно учитывать, что в полнолуние эмоции могут быть взвинчены до предела у многих людей, это предполагает повышенную конфликтность, поэтому рекомендовано ничего ни с кем не выяснять и свою точку зрения рьяно не отстаивать, перенести разговоры на «неприятные» темы до лучших времён.

Общая астрологическая обстановка

Учитывая, что сейчас Луна противостоит Солнцу в Козероге с Плутоном, планетой масштабных циклов и катастроф, то велика опасность как природных, стихийных бед, так и социальных срывов; возможны поломки коммуникаций в домах, особенно это вероятность усиливается для частных домов. В эти дни не подвергайте себя излишнему риску и не надейтесь на авось, период действительно опасный. Тем более, что ещё один аспект планеты Меркурий, связанной с передвижениями и транспортом, находиться в напряжении с Ураном - планетой неожиданных поворотов, а предупреждает это о повышенной травмоопасности на дорогах. К тому же мы все наблюдаем гололёд, и метеорологи предупреждают нас о сильных порывистых ветрах. Так что стоит поберечь себя и своих близких – избегать излишней активности, не спешить и лучше оставаться дома. А работодателям учитывать это обстоятельство и дать людям возможность работать удалённо.

Ещё один фактор – это пресловутый ретроградный Меркурий. Его тоже надо учитывать, потому что он только вошёл в фазу своего попятного движения и силён в том, чтобы сбить и перепутать планы, сорвать договора, затормозить или сломать технику, вызвать у компьютеров и интернета «амнезию» и сбой программ. А все эти вышеперечисленные факторы, вызывают повышенный стрессовый фон у многих людей.

Общий совет на 17 и 18 января: быть осторожными на дорогах, не рисковать понапрасну, стараться мудро обходить все острые углы при общении.

Советы о здоровье

• В полнолуние не рекомендуется делать никаких хирургических операций, кроме экстренных.

• Дни полной Луны являются опасными для людей, по медицинским показателям склонных к скачкам артериального давления. Следуйте медицинским рекомендациям вашего врача. Избегайте стресса в эти два дня. Избегайте новостей и общения, что могут вас сильно расстроить.

• 17 января наиболее уязвимы органы груди и желудок, желчный пузырь. Могут наблюдаться сбои в пищеварительной системе и склонность в отёкам.

• 18 января уязвимы органы сердечно-сосудистой системы и кровообращения, спина, возможны приступы радикулита.

• Оба дня лучше воздержаться от алкогольных напитков, приёма неизвестных или непроверенных препаратов.

• Дети могут капризничать, а люди с повышенной чувствительностью ощущать нервозность, многие могут быть эмоционально взвинчены.