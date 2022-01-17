Мэрилин Керро о материнстве, «Битве экстрасенсов» и жизни после славы
Мэрилин Керро рассказала о новой книге и материнстве. Несмотря на то, что ведьма с головой погрузилась в воспитание наследников, у нее все равно остается время на помощь другим.
Мэрилин Керро рассказала о новой книге и материнстве. Несмотря на то, что ведьма с головой погрузилась в воспитание наследников, у нее все равно остается время на помощь другим.
Последние три года были довольно насыщенными для Мэрилин Керро. Экстрасенс дважды стала мамой, поработала над несколькими творческими проектами, написала книгу. В социальных сетях звезда редко делится подробностями о личном, поэтому поклонникам остается только догадываться, что остается за кадром ее успешной жизни.
«СтарХит» связаля со звездой «Битвы экстрасенсов» на ТНТ, чтобы поговорить о новой книге Мэрилин и опыте материнства.
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