Мэрилин Керро о материнстве, «Битве экстрасенсов» и жизни после славы

- Каждый раз, когда я дописываю новую книгу, я думаю, что она будет последней. А потом оказывается, что мне еще есть что сказать. Когда я забеременела дочкой, поняла, что именно хочу донести. С каждой беременностью у меня появляется много мыслей о жизни, о детях, об отношениях. Именно об этом моя книга.