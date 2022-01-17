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Мэрилин Керро о материнстве, «Битве экстрасенсов» и жизни после славы

Мэрилин Керро. ФОТО: Kuvatõmmis Youtube´i videost/ Marilyn Kerro

Мэрилин Керро рассказала о новой книге и материнстве. Несмотря на то, что ведьма с головой погрузилась в воспитание наследников, у нее все равно остается время на помощь другим.

Последние три года были довольно насыщенными для Мэрилин Керро. Экстрасенс дважды стала мамой, поработала над несколькими творческими проектами, написала книгу. В социальных сетях звезда редко делится подробностями о личном, поэтому поклонникам остается только догадываться, что остается за кадром ее успешной жизни.

«СтарХит» связаля со звездой «Битвы экстрасенсов» на ТНТ, чтобы поговорить о новой книге Мэрилин и опыте материнства.

 
- Мэрилин, расскажите немного о недавней книге «Возрождение». О чем она, для кого была создана?
 
- Каждый раз, когда я дописываю новую книгу, я думаю, что она будет последней. А потом оказывается, что мне еще есть что сказать. Когда я забеременела дочкой, поняла, что именно хочу донести. С каждой беременностью у меня появляется много мыслей о жизни, о детях, об отношениях. Именно об этом моя книга.
 
- Когда вы обнаружили в себе писательский талант?
 
- Я всегда писала. Даже когда была еще ребенком, всегда писала книги. Я никуда не уходила от этого опыта, никогда не оставляла свое дело.
Звезда продолжает помогать людям, используя свои уникальные способности
Звезда продолжает помогать людям, используя свои уникальные способности
 
- Вы издали уже две книги. Есть ли идеи для третьей?
 
- Да, третью книгу я уже пишу, половина почти готова. Когда она выйдет, я пока не знаю. Думаю, это случится, когда я буду готова.
 
- Примерно два года назад вы заявили, что больше не будете проводить экстрасенсорные консультации, мотивировав это тем, что не можете и не хотите помогать потенциальным клиентам. Почему приняли это решение?
 
- Не совсем так. Я не говорила, что не буду проводить экстрасенсорные консультации. Я всегда практиковала консультации в России, причем половина из них — бесплатные. Никогда не отказывала людям, которые нуждались в помощи. Лишь сказала, что отказываюсь от консультаций на время беременности. Это была основная причина. К тому же я не принимаю онлайн, только лично.
Керро рассталась с отцом своих детей без скандалов
Керро рассталась с отцом своих детей без скандалов
 
- Последние пару лет были сложными для всего мира из-за коронавируса. А как для вас прошел данный период?
 
- Моя жизнь не слишком-то изменилась из-за коронавируса. Я и так много времени проводила дома с детьми, поэтому особой разницы не заметила.
 
- Кстати, как материнство изменило вас?
 
- Мне кажется, я не слишком изменилась в связи с материнством. Какой была, такой и осталась. Может, я теперь не тороплюсь и думаю перед тем, как что-то сделать.

- Трудно ли справляться с малышами? Кто помогает?

- Мне всегда готова помочь сестра. Бывает, конечно, сложно, случаются моменты, когда я устаю. Такое у всех бывает, но радостных моментов гораздо больше.
Мэрилин одна воспитывает двоих детей
Мэрилин одна воспитывает двоих детей
 
- Вы обрели огромную популярность благодаря проекту «Битва экстрасенсов». Следите за шоу сейчас?
 
- Я уже около четырех лет живу в Эстонии и работаю. «Битву экстрасенсов» не смотрю, поэтому не могу сказать, что кто-то меня заинтересовал. Я просто работаю, занимаюсь с детьми, провожу семинары. Это моя жизнь сейчас, и я довольна.
 
- Расскажите немного о планах. Каких сюрпризов ждать поклонникам в ближайшее время?
 
- Если рассказать о планах, то они могут и не реализоваться, поэтому не буду о них говорить. Но, думаю, будет много сюрпризов, много нового, у меня огромное количество планов именно на этот год. Хочу книгу выпустить, новые карты таро. Об этом могу говорить, потому что они уже в процессе. Также планирую развивать свой канал на YouTube.
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