У вдовы Градского похитили более одного миллиона евро во время вооруженного нападения

Инцидент произошел на трассе в Наро-Фоминске. Трое мужчин сымитировали ДТП, затем вооруженные злоумышленники подсели в автомобиль к Коташенко. Они заставили ее вернуться домой и потребовали отдать деньги.

Как рассказала сама Коташенко, нападение произошло около 12:00 в воскресенье, 16 января. Однако она обратилась в правоохранительные органы только вечером того же дня.

Инцидент произошел в подмосковном Наро-Фоминске.

«Судя по всему, женщину в течение какого-то времени вела целая группировка. За ней следили. Сегодня вечером было устроено подставное ДТП», — заявил собеседник издания.

Якобы Коташенко врезалась в чужую машину и остановилась. Из поврежденного авто выскочили трое мужчин с оружием. Угрожая, они заставили женщину поехать домой, в элитный поселок, а затем приказали отдать все ценности, которые были в особняке. После этого нападавшие заставили женщину довезти их до Апрелевки.

«Сказали, что если Марина позвонит в полицию, они вернутся и убьют ее. Отойдя от шока, женщина все-таки обратилась в правоохранительные органы», — рассказал источник.

Вдова Градского Марина Коташенко ФОТО: скриншот с youtube.com

Подставное ДТП?

Несмотря на то, что злоумышленники отпустили вдову Градского практически сразу после ограбления, в полицию она обратилась далеко не сразу.

«Сама авария на ЦКАД произошла около 13:00, однако в Селятинский отдел полиции Коташенко пришла лишь около 20:00. Спустя почти семь часов! Как будто давала преступникам фору, чтобы скрылись. Хотя из Апрелевки, где грабители отпустили женщину, до Селятино всего ничего. А из Новоглаголево вообще пешком пройти можно», — отметил в беседе с KP.RU источник в правоохранительных органах.

Как призналась сама пострадавшая, ей угрожали убийством и расправой над детьми — от брака с Градским у Коташенко осталось два маленьких сына семи и трех лет.

Однако, отойдя от шока, пострадавшая все же решила обратиться в полицию.

Еще одним смущающим фактом является то, что преступники очевидно заранее знали о наличии у вдовы Градского столь крупной суммы денег в загородном доме. Хранила Коташенко ее по неизвестной причине в сумке под кроватью.

Бывшая жена

В начале декабря Ольга Градская, бывшая жена музыканта Александра Градского, наняла адвокатов для борьбы за его наследство. Она уточнила, что композитор «оставил уникальный личный архив, судьба которого крайне беспокоит его соратников».