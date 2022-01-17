У вдовы Градского похитили более одного миллиона евро во время вооруженного нападения
На вдову народного артиста России, певца и композитора Александра Градского Марину Коташенко соболее одного миллиона евро. Об этом сообщает «Пятый канал».
На вдову народного артиста России, певца и композитора Александра Градского Марину Коташенко соболее одного миллиона евро. Об этом сообщает «Пятый канал».
Инцидент произошел на трассе в Наро-Фоминске. Трое мужчин сымитировали ДТП, затем вооруженные злоумышленники подсели в автомобиль к Коташенко. Они заставили ее вернуться домой и потребовали отдать деньги.
Как рассказала сама Коташенко, нападение произошло около 12:00 в воскресенье, 16 января. Однако она обратилась в правоохранительные органы только вечером того же дня.
Инцидент произошел в подмосковном Наро-Фоминске.
«Судя по всему, женщину в течение какого-то времени вела целая группировка. За ней следили. Сегодня вечером было устроено подставное ДТП», — заявил собеседник издания.
Якобы Коташенко врезалась в чужую машину и остановилась. Из поврежденного авто выскочили трое мужчин с оружием. Угрожая, они заставили женщину поехать домой, в элитный поселок, а затем приказали отдать все ценности, которые были в особняке. После этого нападавшие заставили женщину довезти их до Апрелевки.
«Сказали, что если Марина позвонит в полицию, они вернутся и убьют ее. Отойдя от шока, женщина все-таки обратилась в правоохранительные органы», — рассказал источник.
Несмотря на то, что злоумышленники отпустили вдову Градского практически сразу после ограбления, в полицию она обратилась далеко не сразу.
«Сама авария на ЦКАД произошла около 13:00, однако в Селятинский отдел полиции Коташенко пришла лишь около 20:00. Спустя почти семь часов! Как будто давала преступникам фору, чтобы скрылись. Хотя из Апрелевки, где грабители отпустили женщину, до Селятино всего ничего. А из Новоглаголево вообще пешком пройти можно», — отметил в беседе с KP.RU источник в правоохранительных органах.
Как призналась сама пострадавшая, ей угрожали убийством и расправой над детьми — от брака с Градским у Коташенко осталось два маленьких сына семи и трех лет.
Однако, отойдя от шока, пострадавшая все же решила обратиться в полицию.
Еще одним смущающим фактом является то, что преступники очевидно заранее знали о наличии у вдовы Градского столь крупной суммы денег в загородном доме. Хранила Коташенко ее по неизвестной причине в сумке под кроватью.
В начале декабря Ольга Градская, бывшая жена музыканта Александра Градского, наняла адвокатов для борьбы за его наследство. Она уточнила, что композитор «оставил уникальный личный архив, судьба которого крайне беспокоит его соратников».
Градский скончался в Москве 28 ноября. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья привела перенесенная артистом в сентябре коронавирусная инфекция. Ему было 72 года.