Виторган показал трогательное фото с сыном от Собчак: «Платон вырос»

«А он мне такой и говорит: «А мне уже столько лет, что я стал планетой»

«Я такой милоты не читала со времен „Маленького принца“… Очень душевно»; «Вам бы книги писать, начальник!»; «Максим, какой же Платон счастливый рядом с вами!»; «Диалог офигительный! Дети, они такие!» — поделились подписчики.

В конце 2021 года маленькому наследнику Ксении Собчак и Максима Виторгана исполнилось пять лет. Для светской львицы рождение ребенка стало настоящим испытанием, ведь долгое время, по ее словам, она не хотела иметь детей. Виторган же, напротив, недавно признался, что по-особенному относится к своему сыну не только из-за возраста, но и благодаря, по его мнению, его неординарности.