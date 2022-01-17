У Крутого диабет, у Рожковой цирроз печени. Пять звезд, страдающих от неизлечимых болезней

Многие известные персоны страдают от хронических заболеваний и при этом умудряются вести активный образ жизни. Мы расскажем вам истории пяти наших звезд, которые живут вопреки своим диагнозам.
Игорь Крутой
В последние годы композитор заметно похудел, из-за чего публика стала подозревать у Игоря Яковлевича чуть ли не онкологическое заболевание. Как выяснилось позже, Крутой страдает от сахарного диабета. Сейчас он вынужден тщательно следить за своим рационом.
«Игорь Яковлевич всегда был стройным, но за последнее время похудел еще на 15 килограммов. Конечно, все очень беспокоятся, поддерживают его. Всякие были выдумки по поводу диагноза, но, слава богу, у него никакой не рак. А потеря веса связана со строгой диетой, прописанной специалистами, которой он тщательно придерживается. Иногда кажется, что Игорь Яковлевич вообще ничего не ест! И при всем при этом еще и активно занимается спортом. Любит большой теннис, уважает беговую дорожку и прогулки на свежем воздухе», — рассказывали «СтарХиту» в окружении Игоря Крутого еще года четыре назад.
Несмотря на хроническое заболевание, композитор ведет активный образ жизни. И недавно в жизни 67-летнего Крутого произошло важное событие — он в очередной раз стал дедушкой. У Игоря Яковлевича появился внук от внебрачного сына Якова.
«Прошло несколько дней с того момента, как самый маленький Крутой в возрасте полутора месяцев получил данное ему родителями имя — Игорь… Хотите верьте, хотите нет, но я отговаривал детей от этого выбора. Отговаривал по причине того, что быть моим полным тезкой ко многому обязывает, и, в первую очередь — становиться музыкантом, а вдруг желания такого у Игорька не возникнет… Но ребята, не спрашивая меня, вписали имя и показали свидетельство о рождении моего внука. Реакция Игорька на то, что он стал полным тезкой своего деда, была несколько неожиданной: он обделался и подмигнул Яше, чтобы тот его привел в норму…» — рассказывал он в личном блоге.
Светлана Рожкова
Несколько лет назад у артистки обнаружили аутоиммунное заболевание — билиарный цирроз печени. Поначалу прогнозы врачей не вселяли оптимизма, но Светлана Анатольевна доказала, что будет жить.
«Это диагноз стал для меня полнейшей неожиданностью. Очень надеюсь на то, что у меня есть время на осуществление всех своих замыслов, потому что для всего в этой жизни необходима энергия. А печень как раз тот орган, который ее дает. Если он не в порядке, то у тебя просто нет сил даже для того, чтобы встать и идти, не говоря уже ни о чем другом. Сейчас у меня, слава Богу, все стабильно и даже наметилась положительная динамика. Это не говорит о том, что я выздоравливаю. Это означает, что моей жизни ничего не угрожает.
Толчком к моей болезни послужил аутоиммунный гепатит, то есть мой организм воспринимал печень как врага. Никто не знает, почему так происходит: был ли тому причиной стресс, либо какое-то вирусное заболевание... Если бы врачи знали природу недуга, то справляться с ним было бы намного легче.», — делилась 56-летняя юмористка в беседе со «СтарХитом».
«В плане болезни все стабильно, тьфу-тьфу, плюю через левое плечо. Мне слегка поменяли тактику лечения, так как я переболела ковидом. Коронавирус не положительно сказался на моем самочувствии, но я в строю, и начинаю гастролировать с 8 марта. Думаю, что это пойдет мне на пользу, ведь сцена лечит! К сожалению, моя болезнь не лечится полностью, но процессы идут очень и очень медленно, поэтому, друзья мои, у меня есть время на творчество и полноценную хорошую жизнь. Ковид прошел в легкой форме, в больнице не лежали. Три месяца назад всей семьей переболели и все еще не пришли в ту физическую форму, в которой были до заражения. Заболевание это коварное и неоднозначное», — рассказывала она еще весной прошлого года.
Татьяна Лазарева
Вот уже много лет артистка мучается от язвенного колита. Татьяна Юрьевна старается соблюдать диету, но, когда выходит за рамки, ее болезнь дает о себе знать.
«Моя ремиссия длилась год, в какой-то момент все обострилось. Когда у меня все налаживается, я перестаю принимать поддерживающую терапию и забиваю на это все. Буквально недавно у меня началось обострение, я стала быстро принимать необходимое лекарство. В такие моменты я даже питаться начинаю правильно», — откровенничала как-то 55-летняя Лазарева.
Также Татьяна Лазарева, по своему признанию, раньше не могла похвастаться стабильным психологическим состоянием и была вынуждена сидеть на определенных лекарствах.
«Принимаю антидепрессанты в небольшой дозе, потому что у меня всегда было скачкообразное настроение. Сейчас я стала поспокойнее после работы над собой. Раньше, как только я начинала пить эти лекарства, все было хорошо. Спустя два-три месяца лечения меня начинала бесить эта терапия. Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем (Михаилом Шацем, — прим. ред.)», — вспомнила актриса.
Александр Серов
Несколько месяцев назад артист загремел в больницу с ковидом. Ситуация была настолько серьезной, что врачи готовились ввести Серова в медикаментозный сон. Благо, все обошлось. Сейчас 70-летний исполнитель находится дома и уже приступил к работе. А ведь во время его болезни стало известно о том, что он страдает от сахарного диабета.
Правда, сам Александр Николаевич предпочитает не делиться проблемами в личном блоге. «Благодарю всех за поддержку, за внимание и доброту, которую вы проявляете по отношению ко мне. Ваш оптимизм и энергия заряжают и дают силы. Я искренне желаю вам здоровья, позитива, благополучия! Низкий поклон! Отдельное спасибо и благодарность моему другу, которого я знаю 45 лет! Великому композитору — Игорю Яковлевичу Крутому!» — рассказывал артист после выписки.
К слову, за Александра Николаевича очень переживала его бывшая супруга Елена Стебенева. «Мы каждый день молимся и желаем Александру здоровья. Мои сестры Наталья и Ольга, друзья, муж, который расшифровывает каждое сообщение врачей. Мы всем этим сейчас живем. Все наши мысли и действия сейчас только во здравие Александра. Когда случается беда, то нет место обидам, мы все объединяемся. Мы сейчас все заодно! Саш, тебя очень много людей любит! Ты очень много добра нес в этот мир. Ты нам еще нужен! Живи! Люблю тебя!», — откровенничала женщина.
Сати Казанова
По словам медиков, псориаз тоже относится к числу хронических болезней. От этого недуга с ранних лет страдает экс-солистка «Фабрики» Сати Казанова. Певица призналась, что долго комплексовала из-за этого.
«Всю жизнь стыдилась, что у меня псориаз. А он у меня с полутора лет. И, как себя помню, я его стыдилась. Сейчас уже принимаю эту данность. Научилась с ним жить и взаимодействовать. И давно уже не парюсь на этот счет. Еще в детстве стыдилась, что живу в селе, с коровами, курами и пр живностью. А сейчас бы многое отдала, чтобы провести пару недель в этом моем родном селе Верхний Куркужин с коровами, деревьями, чистейшим воздухом и самой вкусной в мире водой! В Москве стыдилась, что у меня кавказский акцент. Сейчас он мне нравится, я нахожу его своей изюминкой.⠀
Я к чему это все? Стыд — это чувство крайне разрушительное! Оно закрывает вторую чакру. Стыд перекрывает всякий творческий поток. Стыд есть противоположность любви, ибо это один из аспектов страха. Если, к примеру, стыдитесь своего тела, представьте, что стоите нагишом перед многотысячной толпой самых жутких критиков. Пусть ваше напряжение дойдет до пика. И в этой точке выдохните через рот «ха», и спросите себя: «И что дальше?» Осознайте, что дальше ничего нет. Все тараканы в нашей черепной коробке», — советовала исполнительница в личном блоге.