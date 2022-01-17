У Крутого диабет, у Рожковой цирроз печени. Пять звезд, страдающих от неизлечимых болезней

«В плане болезни все стабильно, тьфу-тьфу, плюю через левое плечо. Мне слегка поменяли тактику лечения, так как я переболела ковидом. Коронавирус не положительно сказался на моем самочувствии, но я в строю, и начинаю гастролировать с 8 марта. Думаю, что это пойдет мне на пользу, ведь сцена лечит! К сожалению, моя болезнь не лечится полностью, но процессы идут очень и очень медленно, поэтому, друзья мои, у меня есть время на творчество и полноценную хорошую жизнь. Ковид прошел в легкой форме, в больнице не лежали. Три месяца назад всей семьей переболели и все еще не пришли в ту физическую форму, в которой были до заражения. Заболевание это коварное и неоднозначное», — рассказывала она еще весной прошлого года.

Татьяна Лазарева

Вот уже много лет артистка мучается от язвенного колита. Татьяна Юрьевна старается соблюдать диету, но, когда выходит за рамки, ее болезнь дает о себе знать.

Татьяна Лазарева ФОТО: Alexander Shcherbak/TASS

«Моя ремиссия длилась год, в какой-то момент все обострилось. Когда у меня все налаживается, я перестаю принимать поддерживающую терапию и забиваю на это все. Буквально недавно у меня началось обострение, я стала быстро принимать необходимое лекарство. В такие моменты я даже питаться начинаю правильно», — откровенничала как-то 55-летняя Лазарева.

Также Татьяна Лазарева, по своему признанию, раньше не могла похвастаться стабильным психологическим состоянием и была вынуждена сидеть на определенных лекарствах.

«Принимаю антидепрессанты в небольшой дозе, потому что у меня всегда было скачкообразное настроение. Сейчас я стала поспокойнее после работы над собой. Раньше, как только я начинала пить эти лекарства, все было хорошо. Спустя два-три месяца лечения меня начинала бесить эта терапия. Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем (Михаилом Шацем, — прим. ред.)», — вспомнила актриса.

Александр Серов

Несколько месяцев назад артист загремел в больницу с ковидом. Ситуация была настолько серьезной, что врачи готовились ввести Серова в медикаментозный сон. Благо, все обошлось. Сейчас 70-летний исполнитель находится дома и уже приступил к работе. А ведь во время его болезни стало известно о том, что он страдает от сахарного диабета.

Александр Серов ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

Правда, сам Александр Николаевич предпочитает не делиться проблемами в личном блоге. «Благодарю всех за поддержку, за внимание и доброту, которую вы проявляете по отношению ко мне. Ваш оптимизм и энергия заряжают и дают силы. Я искренне желаю вам здоровья, позитива, благополучия! Низкий поклон! Отдельное спасибо и благодарность моему другу, которого я знаю 45 лет! Великому композитору — Игорю Яковлевичу Крутому!» — рассказывал артист после выписки.