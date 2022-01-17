Скончалась звезда сериала «Клон»

Выяснилось, что еще в 1989 году у звезды диагностировали рак шейки матки. Ей было 63 года. У знаменитости остались муж, театральный продюсер Эдуардо Барата, и их сын Гильерме Фортон Виотти.

«Милая Франсуаза Фортон, жаль! Пусть Бог примет тебя с большим количеством света», — написал коллега артистки Нивея Стелманн.

Российской публике Фортон стала известна по сериалу «Клон», в котором сыграла Симоне, помощницу профессора Альбьери. Актриса продолжала работать вплоть до 2019 года — последней ее работой на телевидении стал сериал «Любовь без равных».

Как писал 5-tv.ru писал о том, как сейчас выглядит Лео из сериала «Клон» 20 лет спустя.