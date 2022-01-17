Скончалась звезда сериала «Клон»
Скончалась бразильская актриса Франсуаза Фортон. Об этом сообщает издание Extra. Смерть наступила вследствие тяжелой болезни.
Скончалась бразильская актриса Франсуаза Фортон. Об этом сообщает издание Extra. Смерть наступила вследствие тяжелой болезни.
Выяснилось, что еще в 1989 году у звезды диагностировали рак шейки матки. Ей было 63 года. У знаменитости остались муж, театральный продюсер Эдуардо Барата, и их сын Гильерме Фортон Виотти.
«Милая Франсуаза Фортон, жаль! Пусть Бог примет тебя с большим количеством света», — написал коллега артистки Нивея Стелманн.
Российской публике Фортон стала известна по сериалу «Клон», в котором сыграла Симоне, помощницу профессора Альбьери. Актриса продолжала работать вплоть до 2019 года — последней ее работой на телевидении стал сериал «Любовь без равных».
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