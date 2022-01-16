52-летняя Дженнифер Энистон показала насколько хорошо она выглядит без макияжа

52-летняя знаменитость запечатлела себя с растрепанными волосами и без косметики. Видно, что Энистон позирует в белом полотенце в домашней обстановке. Публикация набрала больше 2,1 миллиона лайков.

Пользователи сети оценили естественную красоту актрисы и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Твои волосы и лицо! Боже, я влюбилась», «Джен! Как? Ты выглядишь просто сногсшибательно», «Это фото сделало мой день, ты очаровательна», «Самая красивая женщина на планете», «Мне нравятся твои натуральные волосы!» — хвалили они.