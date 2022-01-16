Девушка сымитировала заражение коронавирусом и сбежала со свидания
Британка Кали сымитировала заражение коронавирусом, чтобы сбежать с неудачного свидания. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на TikTok женщины.
Британка Кали сымитировала заражение коронавирусом, чтобы сбежать с неудачного свидания. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на TikTok женщины.
По информации издания, Кали ужинала с мужчиной в ресторане и поняла, что больше не хочет проводить с ним время. Она вышла в уборную, где попросила подругу отправить ей поддельное сообщение с положительным тестом на COVID-19, передает Lenta.ru.
Позже девушка вернулась к своему спутнику и показала ему сообщение, в котором содержалось подтверждение ее инфицирования коронавирусом. Она заявила, что пойдет домой, чтобы не заразить людей вокруг. Однако после этого Кали пошла в клуб с друзьями. Видео, в котором девушка рассказывает эту историю, набрало более 284 тысяч просмотров.
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