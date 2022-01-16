Звезда YouTube с редкой болезнью умерла в 15 лет

Девочка скончалась 12 января. «Она прикоснулась к сердцам миллионов и произвела большое впечатление на каждого, кто ее знал. Она больше не испытывает боли и теперь танцует под любимую музыку. Но, к сожалению, уже не с нами», — написали ее близкие в социальных сетях. Родные Роуз также поблагодарили поклонников блогерши и врачей, которые годами боролись за ее жизнь.

Адалия Роуз с детства страдала «болезнью Бенджамина Баттона». Заболевание, от которого страдают менее 500 детей во всем мире, классифицируется как крайне ускоренное старение. Средняя продолжительность жизни при нем составляет 13 лет.