Как сходить в магазин и не заразиться коронавирусом

По его словам, собираясь в супермаркет, лучше всего было бы воспользоваться интернет-сервисом, который позволяет заранее сформировать заказ из необходимых продуктов, чтобы как можно меньше времени проводить в помещении торгового зала и не тратить время на поиски нужного товара. Если это невозможно, поскольку такие сервисы развиты в основном в крупных городах, нужно заранее составить список покупок.

Зашли, по списку все приобрели. То есть, чем меньше времени вы там проведете в общественном закрытом помещении, тем безопаснее будет для вас вот этот поход в магазин,

— говорит эксперт.

Экипировка

При этом необходимо позаботиться о защитной экипировке. Обязательно должна быть маска — медицинская или самостоятельно изготовленная и отдельный пакет для утилизации.

«Она должна быть новая, по ходу приготовленная и имейте в виду, что маски выдерживают примерно два часа, то есть ваш поход в магазин должен занимать не больше двух часов. И соответственно, если вы больше времени там проведете, то нужно эту маску поменять, то есть надо с собой обязательно взять запасную маску. Кроме того, если вы вдруг пользуетесь многоразовыми масками, у вас должен быть отдельный пакет, куда вы использованные маски собираете», — советует Владимир Болибок.

По словам специалиста, снимать использованную маску нужно осторожно, не прикасаясь ее наружной части, и, вывернув ее внешней стороной внутрь, аккуратно положить в пакет.

Второй важный пункт — перчатки, поскольку в магазине придется прикасаться к дверям, поручням и прилавкам. Это могут быть одноразовые полиэтиленовые перчатки, а могут быть многоразовые нитяные. Они нужны еще и затем, чтобы «сбить рефлекс» трогать руками лицо или чесать глаза.

И желательно все-таки носить очки, чтобы при разговоре с продавцом или другими людьми капельки слюны не попадали в глаза.

Это могут быть обычные очки с диоптриями, если есть проблемы со зрением, подойдут и солнцезащитные, пишет 5-tv.ru.

Оплачивать товар на кассе лучше всего бесконтактным способом — банковской картой или при помощи смартфона.

Придя домой с покупками, первое, что нужно сделать — это снять перчатки и обработать руки антисептиком. После этого продезинфицированными руками снять маску (так, как это описано выше), очки, затем уличную одежду, а потом сразу вымыть руки и лицо.

«Но сначала моете руки с мылом тщательно, потом моете лицо с мылом тщательно, после этого можно приступать к тому, чтобы разобрать пакеты с продуктами», — объясняет врач.

Какие продукты покупать

Приобретать специалист советует те продукты, которые продаются в готовой заводской упаковке. Тогда дома, раскладывая еду в холодильник, эту упаковку можно будет либо ополоснуть мыльным раствором, либо протереть.

«Это связано не только с коронавирусом, но и с тем, что когда продукты везут и они стоят в магазине на полках на открытых, на них оседает пыль, грязь, мимо ходят какие-то еще посетители, они их могут руками потрогать, потом поставить обратно на полку», — поясняет Болибок.

Полотенце или тряпки, которыми вы протирали упаковки с продуктами, если они не одноразовые, следует сразу собрать и отправить в стирку — вместе с многоразовыми масками и перчатками. Обычное средство для стирки и 60-градусный короткий цикл в стиральной машине вполне подойдут для уничтожения вирусов.

Как вести себя в магазине

Находясь на улице и в магазине следует не забывать о соблюдении так называемой социальной дистанции. Не подходите сами и не позволяйте другим приближаться к себе на расстояние менее одного, а лучше полутора метров.

«Особенно критичный момент — это когда вы уже подошли к кассе, выкладываете продукты на лету и вам нужно расплатиться с кассиром. У большинства есть такое неприятное свойство — те, кто стоят в очереди, ведут себя очень нетерпеливо, начинают на вас сзади напирать. Чтобы вот этого не случилось, есть такой прием: вы когда подходите к ленте выкладывать продукты, ставьте тележку позади себя», — советует эксперт.