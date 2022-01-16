«Жил в съемной квартире, работал бесплатно»: почему Михаил Зеленский не оставил богатого наследства

Вчера вдова Михаила Зеленского, психолог Мила Рубинчик, вернулась в Москву — женщине предстоит заниматься похоронами супруга, тело которого доставят на родину во вторник. Все нюансы относительно прощания с журналистом обещают объявить именно 18 января.
«Я знаю, что Миша был верующим человеком, сделал прекрасный фильм про Валаам. А во время работы над ним сблизился с настоятелем Валаамского монастыря, — рассказывает «СтарХиту» Николай Сергеев, коллега телеведущего по проекту «Билет в Большой». — Поэтому вряд ли он думал о кремации, надеюсь, будет отпевание. Но тут как решат родители и Мила. При этом, общаясь с Михаилом в течение почти шести лет, не замечал за ним особой религиозности. Он спокойно относился и к смерти, и к здоровью, совершенно на эти темы не заморачивался. Жил, как нравится, несмотря на настойчивые советы докторов беречься».
Уже сейчас известно, что похоронят журналиста на Троекуровском кладбище в Москве, все расходы по погребению, транспортировке тела из Доминиканы взяла на себя ВГТРК, которой Зеленский отдал не один десяток лет.
«Они подключились по полной программе, в том числе, и с получением всех необходимых справок, оформлением документов, — продолжает Сергеев. — Мила держится, благодарна всем за участие, слова поддержки. Спросил у нее вчера вечером, как она себя чувствует: написала, что ситуация «такой ад», что «нет сил даже описывать». Они с Мишей, конечно, были очень связаны. Познакомившись однажды, больше не расставались. Он ее брал с собой и на гастроли, и во все поездки. Мила в какой-то момент уже стала полноценной частью коллектива, присоединилась к нашей маленькой компании, где были только я, Зеленский и оператор. Всегда помогала: к примеру, у нее хороший английский — переводы делала. Могла и сумочку с нетяжелой камерой взять поносить».
Новая любовь помогла Михаилу справиться с непростым расставанием со второй женой — фигуристкой Еленой Грушиной. Последние годы отношения между экс-супругами накалились до предела — до самой смерти ведущего между ними продолжались суды за имущество и детей.
[В браке с фигуристкой Еленой Грушиной у Михаила родились две дочери — Софья и Полина]
В браке с фигуристкой Еленой Грушиной у Михаила родились две дочери — Софья и Полина.
«Я наблюдал Мишу в момент развода — это происходило на моих глазах. Он человек очень деликатный, никогда ни о ком плохо не скажет, но ситуацию, помню, переживал болезненно, в основном его беспокоила история с дочками, — вспоминает Сергеев. — Называл их ласково «малявки», безумно любил, даже несколько раз приводил в театр, когда мы снимали выпуски. Две такие смешные девчушки, очкарики, как и он».
Дочки, вдова и родители Зеленского по закону являются его наследниками первой очереди. По мнению коллег, журналист вряд ли оставил завещание, так как совершенно не собирался умирать. Да и особого состояния не нажил, хотя, конечно, некоторые накопления имел. Если кому финансовая помощь и понадобится, то, скорее всего, пожилым маме и папе Михаила, которые потеряли свою единственную опору и поддержку.
«Я даже не знаю, было ли ему, что завещать. Несмотря на всю свою известность, Миша был человеком крайне скромным, не гнался за какими-то материальными благами. Насколько мне известно, даже жил в съемной квартире, — говорит «СтарХиту» Сергеев. — Когда мы начинали создавать «Билет в Большой», у нас вообще денег не было. И первые три выпуска Мишка отработал бесплатно, в надежде, что спонсоры потом, глядишь, и подтянутся. Ему просто был интересен новый формат, новые возможности. А зная телевизионные гонорары, Зеленский в принципе за очень небольшие деньги всегда трудился. Все-таки мы выходим на «Культуре», не суперкоммерческий проект, прямо скажем. Он просто кайфовал, находясь в театральной среде, облачался в разные костюмы, летал над сценой — каждый раз старались придумать что-то оригинальное. Наличие Миши требовало куража».
Последние полгода проект выходил без ведущего, так как в пандемию интонация документальных фильмов несколько изменилась. Да и для Большого театра наступил непростой период — в его стенах произошло немало печальных событий. «Но в дальнейшем Михаил должен был вернуться — участвовать в каких-то выпусках, — продолжает коллега журналиста. — Правда, у него был невероятный график — ничего не успевал, носился между эфирами и студентами (Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино» — прим. ред)». А ведь на одну программу требовалось минимум три дня — там и обсуждение концепции, и озвучка. Много было планов... Увы».