«Жил в съемной квартире, работал бесплатно»: почему Михаил Зеленский не оставил богатого наследства

«Я знаю, что Миша был верующим человеком, сделал прекрасный фильм про Валаам. А во время работы над ним сблизился с настоятелем Валаамского монастыря, — рассказывает «СтарХиту» Николай Сергеев, коллега телеведущего по проекту «Билет в Большой». — Поэтому вряд ли он думал о кремации, надеюсь, будет отпевание. Но тут как решат родители и Мила. При этом, общаясь с Михаилом в течение почти шести лет, не замечал за ним особой религиозности. Он спокойно относился и к смерти, и к здоровью, совершенно на эти темы не заморачивался. Жил, как нравится, несмотря на настойчивые советы докторов беречься».

Уже сейчас известно, что похоронят журналиста на Троекуровском кладбище в Москве, все расходы по погребению, транспортировке тела из Доминиканы взяла на себя ВГТРК, которой Зеленский отдал не один десяток лет.

Цветы, оставленные скорбящими телеведущему Михаилу Зеленскому у офиса телекомпании ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания). Михаил Зеленский скончался от инсульта в возрасте 46 лет. ФОТО: Vladimir Gerdo

«Они подключились по полной программе, в том числе, и с получением всех необходимых справок, оформлением документов, — продолжает Сергеев. — Мила держится, благодарна всем за участие, слова поддержки. Спросил у нее вчера вечером, как она себя чувствует: написала, что ситуация «такой ад», что «нет сил даже описывать». Они с Мишей, конечно, были очень связаны. Познакомившись однажды, больше не расставались. Он ее брал с собой и на гастроли, и во все поездки. Мила в какой-то момент уже стала полноценной частью коллектива, присоединилась к нашей маленькой компании, где были только я, Зеленский и оператор. Всегда помогала: к примеру, у нее хороший английский — переводы делала. Могла и сумочку с нетяжелой камерой взять поносить».

Новая любовь помогла Михаилу справиться с непростым расставанием со второй женой — фигуристкой Еленой Грушиной. Последние годы отношения между экс-супругами накалились до предела — до самой смерти ведущего между ними продолжались суды за имущество и детей.

[В браке с фигуристкой Еленой Грушиной у Михаила родились две дочери — Софья и Полина]

В браке с фигуристкой Еленой Грушиной у Михаила родились две дочери — Софья и Полина.

«Я наблюдал Мишу в момент развода — это происходило на моих глазах. Он человек очень деликатный, никогда ни о ком плохо не скажет, но ситуацию, помню, переживал болезненно, в основном его беспокоила история с дочками, — вспоминает Сергеев. — Называл их ласково «малявки», безумно любил, даже несколько раз приводил в театр, когда мы снимали выпуски. Две такие смешные девчушки, очкарики, как и он».