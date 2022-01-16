Привитый сын эстонского продюсера серьезно заболел: кто теперь в ответе?

Итак, сегодня я хочу обратиться к Департаменту здравоохранения и правительству с очень важным вопросом!

Вы обещали моему ребенку, что вакцина снизит риск тяжелого заболевания и госпитализации. Вы уверяли моего ребенка, что он не обязан слушать родительские советы, что это его тело, и его решение быть здоровым!

На сегодняшний день мой ребенок был дважды привит (самой лучшей вакциной), но теперь он тяжело болен.

Кому конкретно я теперь буду жаловаться, и кто возьмет на себя ответственность?

Я здорова, непривитая, переболела, с сильными антителами и хоть лопни, но ко мне (вирус - прим.Ред) не прилипнет.

Но я та, кто никуда не может попасть, и я преступница, убийца, которую преследуют и унижают!

Это уже не единичный случай, ведь и с тремя прививками тоже тяжело болеют! Хуже всего то, что они продолжают и продолжать это делать.

Я очень надеюсь, что сегодняшнее недоверие у правительства пройдет, и наш "госкораблик" возьмет новый курс в более тихие и спокойные воды!»

Комментаторы желают сыну скорейшего выздоровления. Однако Лойго и поддерживающие её вступили в словесную перепалку в комментариях под тем же постом с некоторыми пользователями Сети, сторонниками вакцинации. По словам продюсера, это уже не теория заговора, а заговор, пишет портал Naine .

Тем не менее комментатору Лойго отвечает чуть ли не с пеной у рта: «Знаешь, если ты под этой маской, ты действительно мертв! Это очевидно, что ваша собственная иммунная система и естественная выработка антител помогут вашему организму справиться с вирусом. Это брехня, что вакцина - это чуть ли не божий дар и что без нее никак! Вероятно, мой сын был бы здоров и справлялся со всеми вирусами. Констатирую факт — эта вакцина не работает!»

Кристи Лойго согласилась поделиться, какой вакциной и когда был привит ее сын и как протекает болезнь. Мы опубликуем ее ответ полностью.

Мой сын, 19-летний молодой человек в добром здравии, решил сделать прививку, потому что ему не следует отлынивать от школы, профессиональных соревнований, тренировок, кафе, практики и путешествий.

Ради своего здоровья он бы этого не сделал, потому что не припомню, что бы он сильно болел. Как и он, так и я никогда не болели.

Прошёл вакцинирование вакциной Pfizer. Ничего особенного после первой инъекции он не почувствовал, но после второй дозы у него была высокая температура и чувство слабости в течение 6 дней. Даже тогда он сказал, что, вероятно, не должен был этого делать.

Последняя доза была принята 27 сентября, после чего он постоянно утомлялся и часто у него была легкая температура 37,3. По этой причине мальчик также не ходил в школу в течение этих недель.

В среду, 12 января, утром он уже не мог открыть глаза, общее самочувствие стало невыносимо плохим.

Однако, я сама искренне разочарована тем обманом, который творится против людей! Молодой крепкий человек мог свободно пройти течение болезни от коронавируса, получить антитела и в дамках.

Я перенесла болезнь в ноябре 2020 года. Нельзя сказать, что она проходила легко, но и не настолько тяжело. Не чувствовала запаха и вкуса три недели.

Я много раз была в контакте с носителями, но пока мне не довелось повторно заразиться.

Тест на антитела от 4 ноября показал 455,5, но это для них (государства - прим. Ред) не показатель, что, на мой взгляд, очень неразумно.

Вся эта политика в отношении вакцин теперь мне предельна ясна, и на личном примере доказано, что нам все время лгали. Раньше для меня это была теория, а теперь факт! Но ту же мантру все еще поддерживают и продолжают внушать.

Как оно было? Pfizer защищает на 96 процентов. Но потом, правда, стала просачиваться наружу информация, что теперь привитые так же уязвимы, как и непривитые. Но непривитые люди сегодня в почете в моих глазах!

Моя собственная интуиция вначале мне подсказывала, что в вакцинации нет необходимости. Я еще помнила политику вакцинации против птичьего гриппа и разочарование тех, кто ее получил! Я не рискую своим здоровьем, потому что в мире есть много врачей и исследователей, в том числе и в Эстонии, которые этого делать не рекомендуют. Если риск какого-то ущерба составляет хотя бы 1:100 000, лучше этого не делать.

Мир не устроен так, что все хорошее приходит извне. Все по-прежнему идет изнутри.

Я очень надеюсь и молюсь, чтобы мой сын вышел из этого заболенвания невредимым, потому что он сильный молодой человек! Но вся эта игра с человеческой жизнью под видом заботы мне мерзка, двусмысленна и просто дурь.

Корона вышла на рынок в портфеле, где вакцина уже была упакована. Каждый мог сделать свои выводы и использовать рациональное мышление.

Сегодня уже не публикуют даже долю зараженных, привитых и непривитых, потому что это уже невозможно делать. О, как все это отвратительно!