Семилетняя россиянка заработала за год огромную сумму и вошла в десятку богатейших блогеров
При рождении Анастасии Радзинской диагностировали ДЦП, но это не мешает ей зарабатывать миллионы долларов, пишет Пятый канал.
При рождении Анастасии Радзинской диагностировали ДЦП, но это не мешает ей зарабатывать миллионы долларов, пишет Пятый канал.
Ведущая собственный YouTube-канал семилетняя Анастасия Радзинская стала одной из богатых блогеров в мире. Всего за прошедший год она заработала два миллиарда рублей (22 985 059 евро). По данным американского Forbes, такой доход позволил ей занять шестое место в списке.
«Семилетняя девочка, иммигрировавшая из России вместе с родителями, набрала 87,5 миллиона подписчиков на своем канале Like Nasty, где она ведет хронику своей жизни», – указано в сообщении.
Возглавил тот же список Forbes блогер Джеймс Дональдсон. Его годовой заработок составил чуть более четырех миллиардов рублей (45 970 118 евро). На втором месте рейтинга разместился Джейк Пол – почти три с половиной миллиарда рублей (40 223 853 евро). Замкнул тройку лидеров Марк Фишбах – чуть менее трех миллиардов рублей (34 477 588 евро).
Радзинская попадает в рейтинг в третий раз. В прошлом году она оказалась на седьмом месте, сообщает EADaily.
К слову, уроженке Краснодарского края при рождении врачи диагностировали ДЦП. Медики заявляли, что девочка никогда не сможет ходить и разговаривать. Но родители наперекор заключениям врачей стали бороться за дочь. Одним из методов лечения они выбрали работу на камеру. И через несколько лет признаки болезни отступили.