Семилетняя россиянка заработала за год огромную сумму и вошла в десятку богатейших блогеров

Ведущая собственный YouTube-канал семилетняя Анастасия Радзинская стала одной из богатых блогеров в мире. Всего за прошедший год она заработала два миллиарда рублей (22 985 059 евро). По данным американского Forbes, такой доход позволил ей занять шестое место в списке.

«Семилетняя девочка, иммигрировавшая из России вместе с родителями, набрала 87,5 миллиона подписчиков на своем канале Like Nasty, где она ведет хронику своей жизни», – указано в сообщении.

Возглавил тот же список Forbes блогер Джеймс Дональдсон. Его годовой заработок составил чуть более четырех миллиардов рублей (45 970 118 евро). На втором месте рейтинга разместился Джейк Пол – почти три с половиной миллиарда рублей (40 223 853 евро). Замкнул тройку лидеров Марк Фишбах – чуть менее трех миллиардов рублей (34 477 588 евро).

Радзинская попадает в рейтинг в третий раз. В прошлом году она оказалась на седьмом месте, сообщает EADaily.