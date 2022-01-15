В прошлом году самому старшему жениху Таллинна было 85 лет, а невесте – 74 года

Руководитель Таллиннского ЗАГСа Карин Каск отметила, что число зарегистрированных актов в сравнении с периодом начала распространения коронавируса стабилизируется. «На число регистраций в последние два года повлияло введение ограничений на въезд, которые вводились в разных странах, открытие границ поспособствовало восстановлению количества записи актов. В прошлом году мы зарегистрировали на 71 брак больше, чем годом ранее. Статистика показывает, что более 47% браков в Эстонии было заключено именно в Таллинне. Мы также выдали 7464 справки о ранее состоявшихся семейных событиях, это на 2493 больше, чем в 2020 году, увеличилось и число ходатайств о смене имени, - рассказала Каск. – Число регистраций новорожденных немного снизилось, однако не может не радовать появление 4472 малышей, среди которых 77 пар двойняшек».

В течение года Таллиннский ЗАГС зарегистрировал брак 801 гражданина из 59 разных стран. Ежемесячно в среднем 17% вступивших в брак были иностранцами. Чаще всего это были граждане России (360) и Украины (162), за ними следуют граждане Беларуси (26), Латвии (25), Литвы (18) и Великобритании (17). Среди более экзотических стран встречались граждане Алжира, Бангладеш, Коста Рики, Гонконга, Иордании, Кыргызстана, Монако, Пакистана, Шри-Ланки, Новой Зеландии и Венесуэлы.

Свадебная церемония в выбранном парой месте состоялась 96 раз. Женщины взяли фамилию мужа в 1661 случае, 43 мужчины взяли фамилию жены. Годовщину свадьбы отметили трижды – два раза золотую свадьбу, или 50-летие совместной жизни, один раз – бриллиантовую свадьбу, или 60-летие брака.

Для заключения брака за пределами Эстонии было выдано 504 справки о гражданском статусе. Самыми популярными адресатами таких справок были учреждения России и Финляндии. Самыми необычными странами для заключения брака выбраны Япония, Ямайка, Филиппины, Вьетнам, Колумбия, Гватемала и Бахрейн.

В прошлом году было представлено 1227 заявлений о расторжении брака, зарегистрирован 1041 развод, что на 4 больше, чем в 2020 году.

Таллиннский ЗАГС в прошлом году зарегистрировал 4472 новорожденных (на 99 меньше, чем в 2020 году). Родилось 2298 мальчиков и 2174 девочки. Родители, зарегистрировавшие рождение ребенка в 2021 году, являлись гражданами 70 разных стран. Чаще всего это были граждане России, Украины, Латвии, Финляндии, Великобритании, Нигерии, Беларуси, Литвы, США, Бангладеш и Италии. Также были представлены Боливия, Ирак, Кения, Сирия, Израиль, Монако и Йемен.

Самыми популярными именами в Таллинне в 2021 году были: для девочек – Эмили, Эмилия, Алиса, Алисия, Эва или Ева, Мия, София, Мария и Эмма. А для мальчиков – Марк, Аарон, Арон, Максим, Мирон, Лука, Лукас, Мартин и Роберт.