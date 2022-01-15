Настя Каменских показала роскошную грудь в тонком топе

Настя Каменских и Потап (Алексей Потапенко) проводят январские каникулы в Мексике. В этой стране супруги отдыхают уже не в первый раз. Настя признается, что Мексика для нее – место силы. Для отпуска пара выбрала дорогой курорт Тулум с его белоснежными пляжами и бирюзовым морем.

Настя на отдыхе меняет один купальник за другим, хвастаясь соблазнительными формами. В сторис Instagram Каменских продемонстрировала роскошный бюст в полупрозрачном кроп-топе и лифе из такой же ткани.

ФОТО: Instagram

На отдыхе артистка продемонстрировала плоский животик, тем самым развеяв слухи о беременности. Дело в том, что накануне Нового года Каменских поделилась в Инстаграме снимком, сделанным у нарzженной елки. На фото супруги позировали в объемных свитерах парной расцветки. Поклонники были уверены, что под этим нарядом Настя скрывала округлившийся животик. Подписчикам хватило этого намека, чтобы начать поздравлять Каменских с будущим материнством.

Певица и ее муж Потап – красивая и очень любящая пара. Неудивительно, что многие мечтают, чтобы в их семье поскорей случилось пополнение. К слову, сам Потап уверен, что у них будет много наследников, но говорит, что всему свое время.

«Когда мы будем благословлены, это обязательно случится. Мы очень хотим детей. Я вообще хочу пятерых детей! Один уже есть, значит осталось четыре», – сообщил как-то артист.