Настя Каменских показала роскошную грудь в тонком топе
Певица отдыхает с мужем Потапом в Мексике, пишет Kp.ru.
Певица отдыхает с мужем Потапом в Мексике, пишет Kp.ru.
Настя Каменских и Потап (Алексей Потапенко) проводят январские каникулы в Мексике. В этой стране супруги отдыхают уже не в первый раз. Настя признается, что Мексика для нее – место силы. Для отпуска пара выбрала дорогой курорт Тулум с его белоснежными пляжами и бирюзовым морем.
Настя на отдыхе меняет один купальник за другим, хвастаясь соблазнительными формами. В сторис Instagram Каменских продемонстрировала роскошный бюст в полупрозрачном кроп-топе и лифе из такой же ткани.
На отдыхе артистка продемонстрировала плоский животик, тем самым развеяв слухи о беременности. Дело в том, что накануне Нового года Каменских поделилась в Инстаграме снимком, сделанным у нарzженной елки. На фото супруги позировали в объемных свитерах парной расцветки. Поклонники были уверены, что под этим нарядом Настя скрывала округлившийся животик. Подписчикам хватило этого намека, чтобы начать поздравлять Каменских с будущим материнством.
Певица и ее муж Потап – красивая и очень любящая пара. Неудивительно, что многие мечтают, чтобы в их семье поскорей случилось пополнение. К слову, сам Потап уверен, что у них будет много наследников, но говорит, что всему свое время.
«Когда мы будем благословлены, это обязательно случится. Мы очень хотим детей. Я вообще хочу пятерых детей! Один уже есть, значит осталось четыре», – сообщил как-то артист.
Потап и Настя Каменских вместе уже 12 лет, но поженились артисты только в 2019 году. Влюбленные долго прятали свои отношения, так как артист был женат на Ирине Горовой, с которой он прожил вместе 14 лет. В 2008 году она родила артисту сына Андрея. Потап разошелся с женой около пяти лет назад, но бывшие супруги продолжали работать вместе. Во всех интервью Настя отрицала, что влюблена в своего коллегу по сцене. А Потап долго не решался сказать жене, что любит другую. В интервью украинскому телеканалу «1+1» артист признался, что боялся обидеть мать своего ребенка.