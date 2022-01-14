СМИ: Молодая жена Шнурова беременна вторым ребенком

По имеющейся в СМИ информации, избранница Сергея Шнурова находится на пятом месяце беременности. Сами влюбленные эти слухи пока не прокомментировали. Если Ольга Абрамова действительно беременна, то для нее малыш станет вторым, а для певца – четвертым, пишут Дни.ру.

У знаменитости есть наследница Серафима от первой супруги Марии Исмагиловой. Вторая жена Светлана Костицына родила артисту сына Аполлона. Сергей Шнуров поддерживает с детьми близкие отношения.

Напомним, третьей женой исполнителя стала бизнесвумен и светская львица Матильда. Пара считалась одной из самых красивых и эксцентричных в российском шоу-бизнесе. Но в 2018 году супруги объявили о расставании.