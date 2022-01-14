Солистка «Винтажа» назвала себя защитницей ЛГБТ

«Слушай, я за всех геев. Я защитница всех геев. Я очень сильно переживаю за эту тему. Я просто за свободу», — заявила исполнительница, пишет Lenta.ru.

Она задалась вопросом, почему два любящих человека одного пола не могут держаться за руки, и выступила против подобных запретов. Плетнева добавила, что в ее музыке часто затрагивается тема ЛГБТ — например, в песнях «Мальчик» и «Ева, я любила тебя».

Осенью 2021 года артистка рассказала о попытке женщины ее изнасиловать. «Просыпаюсь среди ночи от того, что на мне лежит голая девушка. Можно сказать, она меня практически изнасиловала. Я ее даже не знала и не понимала, что происходит. От шока закричала, разбудив всю общагу», — вспомнила певица. Инцидент произошел во время учебы Плетневой в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.