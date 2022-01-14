Волочкова обвинила Большой театр в развращении юных балерин

Волочкова стала гостьей в новом эпизоде проекта «ЧБД» на YouTube. Во время беседы артистка решила поднять тему напряженных отношений с Большим театром, конфликт с которым длится уже несколько лет, передает «Взгляд».

Балерина зачитала придуманный самостоятельно матерный стих, в котором себя назвала «солисткой» балета, а остальных – кордебалетом. Танцовщица уверяет, что девушек в Большом театре склоняют к сексуальным контактам с 14 лет.

А вы на сцене лица их видали? Грустные, печальные глаза. Ой, вы бы знали,

– намекнула балерина.

Ранее московский Тверской суд отклонил иск балерины Анастасии Волочковой к Большому театру о выплате зарплаты за 17 лет работы и взыскании 200 млн рублей морального ущерба.

О намерениях судиться с Большим театром балерина сообщала еще в феврале прошлого года, так как, по ее словам, ей не выдают пенсию. Для получения ежемесячной пенсионной выплаты балерина пыталась доказать, что она была примой-балериной, танцевала сольные партии, а не в кордебалете.