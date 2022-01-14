«Решила последовать за сыном»: Шинейд О’Коннор пыталась совершить самоубийство

Мне жаль. Я не должна была этого говорить. Я с копами сейчас, еду в больницу. Простите, что расстроила всех. Я потерялась без моего ребенка и ненавижу себя. Больница поможет на какое-то время. Но я собираюсь найти Шейна. Решила последовать за ним. Нет смысла жить без него. Все к чему я прикасаюсь рушится. У меня оставался только он, а теперь его нет…