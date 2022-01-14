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«Решила последовать за сыном»: Шинейд О’Коннор пыталась совершить самоубийство

Шинейд О’Коннор ФОТО: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Страшная трагедия развернулась в семье ирландской певицы Шинейд О’Коннор. 8 января она сообщила, что ее 17-летний сын покончил с собой. Недавно перестала выходить на связь и сама исполнительница, пишет Стархит.

Поклонники забили тревогу, после того, как Шинейд перестала делиться переживаниями в Сети. Многие стали подозревать страшное и сегодня их опасения оправдались. Убитая горем мать пыталась совершить самоубийство вслед за 17-летним сыном Шейном. Сейчас звезда находится под наблюдением врачей. Об этом сообщила сама пациентка в микроблоге.

Мне жаль. Я не должна была этого говорить. Я с копами сейчас, еду в больницу. Простите, что расстроила всех. Я потерялась без моего ребенка и ненавижу себя. Больница поможет на какое-то время. Но я собираюсь найти Шейна. Решила последовать за ним. Нет смысла жить без него. Все к чему я прикасаюсь рушится. У меня оставался только он, а теперь его нет…

— написала О’Коннор.

Напомним, что Шейна объявили в розыск 6 января, а уже на следующий день полиция нашла его бездыханное тело. Певица была шокирована, узнав о трагедии. Звезда обвинила в смерти юноши реабилитационный центр, в котором тот находился. Мол, те не оказали ему необходимой психиатрической помощи.

Однако после госпитализации исполнительница заявила, что виновной считает в первую очередь только себя. «Это моя вина, не чья-то, а моя. Я не хочу жить в мире без моего Шейна и других моих детей. Я недостойна жить. Это моя ошибка. Никого другого. Я была чокнутой с самого рождения. Это не вина моих родителей, семьи или детей. Бог сделал меня неправильной», — сокрушается мать.

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