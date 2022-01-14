Ведущая Регина Тодоренко ждет второго ребенка
В последнее время Регина Тодоренко снимается крупным планом или в объемных нарядах. Говорят, этому есть объяснение - популярная ведущая ждет второго ребенка, пишет eg.ru.
В последнее время Регина Тодоренко снимается крупным планом или в объемных нарядах. Говорят, этому есть объяснение - популярная ведущая ждет второго ребенка, пишет eg.ru.
Регина Тодоренко вышла замуж за популярного исполнителя, бывшего участника группы SMASH!! Влада Топалова в октябре 2018 года. А уже в декабре того же года известная ведущая родила сына Михаила, которого супруги чаще называют на английский манер Майклом.
Свою беременность Регина не афишировала, но когда уже стало невозможным ее скрывать, то стала часто обсуждать свое интересное положение и даже подчеркивать его. Последние месяцы беременности Тодоренко и вовсе умудрялась сопрягать с работой - она брала интервью у знаменитостей, и нередко тема бесед заходила как раз о детях.
Якобы не просто так Тодоренко стала публиковать на своей официальной страничке в социальной сети «Инстаграм» фотографии и видео, на которых позирует крупным планом или в полный рост, но в свободной одежде. Якобы супруга Влада Топалова снова беременна.
В соцсетях многочисленные поклонники обсуждают внешние изменения в Регине Тодоренко. Особо наблюдательные интернет-пользователи умудрились на свежих фото и видео рассмотреть ее округлившийся живот и теперь делятся предположениями, что речь может идти о пятом месяце беременности.
Отметим, что сама Регина Тодоренко эти слухи не комментирует. Молчит и ее муж Влад Топалов. Говорят, что они объявят о втором ребенке не раньше конца зимы.