Ведущая Регина Тодоренко ждет второго ребенка

Регина Тодоренко вышла замуж за популярного исполнителя, бывшего участника группы SMASH!! Влада Топалова в октябре 2018 года. А уже в декабре того же года известная ведущая родила сына Михаила, которого супруги чаще называют на английский манер Майклом.

Свою беременность Регина не афишировала, но когда уже стало невозможным ее скрывать, то стала часто обсуждать свое интересное положение и даже подчеркивать его. Последние месяцы беременности Тодоренко и вовсе умудрялась сопрягать с работой - она брала интервью у знаменитостей, и нередко тема бесед заходила как раз о детях.

После рождения сына Регина Тодоренко долго не могла вернуть себе прежнюю фигуру. Телеведущая жаловалась на лишние килограммы, которые отстали от нее только после того, как она поучаствовала в популярном шоу «Ледниковый период». Однако сейчас ходят упорные слухи, будто фигура Регины снова претерпевает изменения.

Якобы не просто так Тодоренко стала публиковать на своей официальной страничке в социальной сети «Инстаграм» фотографии и видео, на которых позирует крупным планом или в полный рост, но в свободной одежде. Якобы супруга Влада Топалова снова беременна.

В соцсетях многочисленные поклонники обсуждают внешние изменения в Регине Тодоренко. Особо наблюдательные интернет-пользователи умудрились на свежих фото и видео рассмотреть ее округлившийся живот и теперь делятся предположениями, что речь может идти о пятом месяце беременности.