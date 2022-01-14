Звезда «Битвы экстрасенсов» назвала пять признаков, как распознать человека из прошлой жизни

Существует немало приверженцев теории о реинкарнации, и даже некоторым скептиками бывает сложно объяснить иначе то, что мы ощущаем при встрече с новыми людьми. Зачастую бывает, что с совершенно незнакомым человеком наступает мгновенное взаимопонимание, и у парапсихологов есть этому объяснение. Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова считает, что этот человек пришёл из прошлой жизни, и есть пять признаков, которые могут это подтвердить, пишет Пятый канал, пишет Life.ru.

Время незаметно

Рядом с новым другом совершенно теряется ощущение времени — любой разговор может длиться вечно, если его насильно не прервать. Создаётся ощущение оторванности от остального мира, с этим человеком вы будто существуете в параллельной вселенной, куда не могут проникнуть внешние проблемы.

Раскрытая книга

У каждого человека есть свои привычки и поведенческие особенности, по которым можно угадать его настроение и эмоциональное состояние. Но зачастую их нужно изучить, на что уходит немало времени. С человеком же из прошлой жизни ничего заново понимать не надо — вы способны читать его как раскрытую книгу, ведь подсознательно вы уже давно его хорошо знаете.

Щелчок

При знакомстве с этим человеком вы сразу понимаете, что это ваше, причём речь идёт и о друзьях, и о возлюбленных. Стоит только раз взглянуть на нового приятеля и услышать его первую фразу, как становится ясно, что вам точно по пути.

Трудно сдержаться

Многие люди стараются при знакомстве вести себя аккуратно, чтобы не испугать нового человека слишком интенсивными эмоциями или спорным мнением. Но рядом с человеком из прошлой жизни это делать очень сложно — он заранее расслабляет и вызывает доверие, а потому ему сразу хочется высказать всё как есть.

Ощущение дома