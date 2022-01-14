Как выглядят дети Безрукова, Дюжева и других актеров сериала «Бригада»

Сергей Безруков

Сергей Безруков с детьми ФОТО: Инстаграм

В 2015 году актер развелся со своей супругой Ириной спустя пятнадцать лет совместной жизни, а годом позже женился на Анне Матисон. Поклонники не раз отмечали, что бывшая и нынешняя жены звезды «Бригады» внешне похожи друг на друга. У Сергея и Анны подрастают трое детей — 5-летняя дочь Мария, 3-летний сын Степан и 4-месячный Василий. Надо сказать, что отцовство идет Безрукову, как никому другому. На своей странице в Instagram он регулярно делится фотографиями и видео с наследниками, умиляя фолловеров. Всего Сергей Безруков воспитывает пятерых детей, двое из которых родились от Кристины Смирновой — 9-летние Александра и Иван.

Дмитрий Дюжев

Сыгравший одну из главных ролей в легендарном криминальном сериале в 2008 году Дмитрий Дюжев женился на Татьяне Зайцевой, супруги растят двоих сыновей — 12-летнего Ивана и 6-летнего Дмитрия. Однако семья предпочитает скрывать сыновей и никак не выводит их в свет на премьеры и не публикует фото с ними в социальных сетях. Сам Дмитрий признавался, что сыновья — его копия и он полностью увлечен их воспитанием.

Павел Майков

Начиная с 2006 года, Павел Майков счастлив в браке с Марией Саффо. Общих детей у супругов нет, у актера подрастает 17-летний сын Даниил от бывшей жены Екатерины Масловской. У мальчика есть своя страница в социальных сетях, но публиковать фотографии он пока не стремится. Отец тоже редко показывает фото с сыном, однако пара снимков все же появились в ленте. На них можно увидеть, как Даниил похож на звездного отца.

Владимир Вдовиченков

Вдовиченков в дочерью ФОТО: Инстаграм

Владимир Вдовиченков был женат пять раз. От второй и четвертой супруг — Анны Коневой и Ольги Филипповой — у звезды «Бригады» есть двое детей — 28-летний сын Леонид и 16-летняя дочь Вероника. На протяжении последних пяти лет актер счастлив в браке с Еленой Лядовой. Общих детей у пары нет. Актер нередко публикует фото с детьми и показывает, чем они занимаются.

Вдовиченков с сыном ФОТО: Инстаграм

Дочь ведет собственный блог. Сейчас у девочки дерзкая короткая стрижка и пирсинг в носу.

Екатерина Гусева