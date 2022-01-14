Не инсульт! Друг Зеленского назвал точную причину смерти телеведущего

Причиной смерти телеведущего Михаила Зеленского был не инсульт, как сообщалось ранее, а инфаркт. Об этом 5-tv.ru сообщил друг знаменитости, режиссер и продюсер Николай Сергеев.

«Уже известно, что у него был не инсульт, а инфаркт, то есть сердце у него остановилось», — рассказал Николай Сергеев, уточнив, что ему известно это от собственных источников.

Друг Михаила Зеленского добавил, что с похоронами не должно возникнуть никаких сложностей — близким телеведущего хватает средств на их проведение. Однако пока сложно представить, как дальше будут жить родители Михаила.

«Я знаю, что трудностей никаких нет. Единственное — Мишины родители. Он же единственный сын, он полностью их обеспечивал. Это два интеллигентнейших пожилых человека, которые остались без этой поддержки. Я даже не представляю, что они сейчас переживают», — признался Николай Сергеев.