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Не инсульт! Друг Зеленского назвал точную причину смерти телеведущего

Михаил Зеленский ФОТО: скриншот с youtube.com

Журналист скончался во время отдыха в Доминикане в возрасте 46 лет. Сначала все говорили, что причиной стало кровоизлияние в мозг, но режиссер Николай Сергеев это опровергает.

Причиной смерти телеведущего Михаила Зеленского был не инсульт, как сообщалось ранее, а инфаркт. Об этом 5-tv.ru сообщил друг знаменитости, режиссер и продюсер Николай Сергеев.

«Уже известно, что у него был не инсульт, а инфаркт, то есть сердце у него остановилось», — рассказал Николай Сергеев, уточнив, что ему известно это от собственных источников.

Друг Михаила Зеленского добавил, что с похоронами не должно возникнуть никаких сложностей — близким телеведущего хватает средств на их проведение. Однако пока сложно представить, как дальше будут жить родители Михаила.

«Я знаю, что трудностей никаких нет. Единственное — Мишины родители. Он же единственный сын, он полностью их обеспечивал. Это два интеллигентнейших пожилых человека, которые остались без этой поддержки. Я даже не представляю, что они сейчас переживают», — признался Николай Сергеев.

Михаил Зеленский скончался во время отдыха в Доминиканской Республике 11 января. Там журналист отдыхал с женой Милой Рубинчик. У 46-летнего телеведущего случился инсульт, он был экстренно госпитализирован, однако врачи не сумели его спасти. Все это время рядом была его третья жена, теперь овдовевшая.

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