Работник пансионата: «Когда дочь приходила, Куравлев делал вид, что спит. Даже слышать о ней не хотел!»

В эфире Первого канала Надежда Орлова, руководитель службы клиентского сервиса центра реабилитации, заявила о том, что актер поступил к ним в очень плохом состоянии. «У него была борода заросшая, он был неумытый, неухоженный. Вплоть до того, что мы вызывали лора, чтобы почистить уши», — сказала сотрудник центра. Также она заявила: отношения с родственниками были натянутыми, особенно с дочкой.

«Очень плохо к родственникам своим относится, дочка довела, он делал вид, когда она приходила, что спал. О ней даже слышать ничего не хотел. Но жил с ней. Его из дома привезли к нам в очень плохом состоянии. Не она сюда привезла, а сын. Думаю, что это был акт спасения какой-то», — призналась Орлова в шоу «Пусть говорят».

Она подчеркивает, что Куравлев поступил худым. В центре даже сделали вывод, что он недоедал. Зато со временем появился аппетит — и он никогда не пропускал шестиразовое питание. Несмотря на статус звезды кино, от Леонида Вячеславовича никто слова плохого не слышал — ел он тоже самое, что дают всем. Особенно любил котлету и картофельное пюре.

Многие помнят его как жизнерадостного человека, но смерть жены сильно подкосила актера. Он стал замыкаться в себе и последние годы ни с кем не общался. «Это я вам говорю, что он вроде бы жизнерадостный, а на самом деле я бы не назвала его таким. Это все родственники сделали», — сказали в центре.

Еще с Куравлевым тяжелом было общаться из-за проблем со слухом. Аппарат он не очень любил носить, но часто не слышал то, что ему говорят. Поэтому сотрудники центра ему писали записки, либо показывали сообщения на телефоне — зрение у него не испортилось.