«Лакричная пицца» — фильм о подростках, но посмотреть его надо всем

Ведь нечасто просмотр современного фильма дарит такой психотерапевтический эффект. Притом это подчеркнуто авторское кино, бескомпромиссное, которое не прогибается перед зрителем ни на секунду, — уж таков режиссер Пол Томас Андерсон («Нефть», «Мастер», «Ночи в стиле буги», «Призрачная нить» — у него вообще нет плохих фильмов).

На водяном матрасе в прошлое

Подросток по имени Гэри одним прекрасным летом подружился с девушкой Аланой на десять лет старше и ловко заманил ее во множество авантюр, которые лишь чудом удается воплотить в жизнь.

Однажды этот юный актер проходит мимо магазина, где продают только что изобретенный водяной матрас, — и немедленно затевает предприятие по дистрибуции в своем районе. Рекламирует вновь открывшийся шоурум Алана в купальнике.

Потом то же самое место он перезапускает как зал игровых автоматов, которые только-только разрешили в его штате. Тем временем Алана не перестает размышлять, чем же, кроме странной дружбы со школьником, ей занять жизнь, тем более что на нее давит еврейская семья. Девушка клеится к кинозвезде (Шон Пенн) после проб, работает на кампании кандидата в мэры (Бен Сэфди). Но все закончится хорошо, и влюбленные будут вместе — наперекор всем предрассудкам.

Почему это все так сильно трогает? С ходу и не поймешь. Здесь примерно каждая деталь очень нюансирована, начиная с выбора исполнителей главных ролей: дебютируют в полном метре сын гениального актера Филипа Сеймура Хоффмана (снимавшегося у Андерсона) Купер и Алана Хаим из группы Haim, пишет «РИА Новости».

Не кончится лето

Ладно, вот на этом месте уже стоит наконец признаться: наверное, тем, кто еще не дожил хотя бы до возраста Гэри, трудно будет понять, в чем очарование «Лакричной пиццы». Но в России вас все равно до 18-ти не пустят на сеанс данного фильма даже в сопровождении родителей. Хотя фактически ничего по-настоящему предосудительного там, разумеется, не показывают, разве что пару раз довольно культурно шутят и несколько раз чуть пожирнее намекают на некую околосексуальную тему. Но как будто в реальности об этом совсем никто и никогда не говорит. Возможно, потому что стыдно.

Вот, наверное, главное достоинство нового фильма Пола Томаса Андерсона — он освежающе правдив и искренен, настолько все просто. Это словно экранизированная подростковая греза самого режиссера о внезапной любви, вспыхнувшей одним прекрасным летним днем.