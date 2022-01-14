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Тотальное преображение? Эстонская звезда соцсетей кардинально изменилась

Мэрилин Нау ФОТО: Artur Ivlijev

Мерилин Нау, светская львица, которая стала известна среди жителей Эстонии, будучи брюнеткой, снова удивляет поклонников. Похоже, теперь красотка покрасила темные локоны в светлый оттенок!

«Я блондинка!» - объявила Мерилин Нау, которая сейчас находится  в США, под фото в Instagram, на котором хорошо видны изменения в имидже блогера.

Но может ли это быть парик? Нау также известна своим иногда коварным чувством юмора. Например, в середине декабря она сделала забавный пост в социальных сетях: она предложила мужчинам свою компанию на Рождество за хорошие деньги. «Возьму вас руку и поцелую в щечку — дальше этого не пойдет», — добавила тогда красавица, позже признавшаяся порталу Elu24, что это все-таки шутка.

Шутка или нет, но Нау в любом случае выглядит великолепно!

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