Тотальное преображение? Эстонская звезда соцсетей кардинально изменилась

«Я блондинка!» - объявила Мерилин Нау, которая сейчас находится в США, под фото в Instagram, на котором хорошо видны изменения в имидже блогера.

Но может ли это быть парик? Нау также известна своим иногда коварным чувством юмора. Например, в середине декабря она сделала забавный пост в социальных сетях: она предложила мужчинам свою компанию на Рождество за хорошие деньги. «Возьму вас руку и поцелую в щечку — дальше этого не пойдет», — добавила тогда красавица, позже признавшаяся порталу Elu24, что это все-таки шутка.