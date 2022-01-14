Что будет с организмом, если есть мед каждый день

О том, что же произойдет с организмом при регулярном употреблении меда, читайте в материале «Рамблера».

Мед укрепляет иммунную систему

В состав меда входит большое количество витаминов, флавоноидов и фолиевой кислоты, которые обладают противопаразитарными и антимикробными свойствами, а также помогают бороться с вирусами и ускоряют процесс выздоровления.

Благотворно влияет на сердце и сосуды

Входящие в состав меда антиоксиданты способствуют снижению уровня «плохого» холестерина, предотвращают образование атеросклеротических бляшек и сужение сосудов, нормализуют кровоток.

Избавляет от проблем с желудком

Обладая сильным антисептическим эффектом, мед заживляет раны слизистой оболочки желудка, избавляет от изжоги и тошноты.

Укрепляет нервную систему и снимает нервное напряжение

В меде содержится сахар, при повышении уровня которого высвобождается гормон серотонин, отвечающий за хорошее настроение. Он в свою очередь преобразуется в мелатонин, обеспечивающий качественный и здоровый сон. Также мед способствует расслаблению мышц и снятию напряжения.

Улучшает состояние кожи