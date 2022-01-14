АБСУРД ИЛИ НОУ-ХАУ? ⟩ Почему в латвийских магазинах нельзя находиться без корзины для покупок?

«Я вместе со своей девушкой приехал по личным делам в Ригу. Сами мы живем в Таллинне. Приехали на два дня, сняли квартиру, вечером решили прогуляться по старому городу. Все было вполне адекватно и не плохо, до того момента, как мы решили купить бутылку вина в магазине Rimi, что находился вблизи наших апартаментов. Когда мы зашли внутрь, продавщица что-то сказала на латышском, мы переспросили по-русски, оказалось, что мы обязаны взять корзину. Без корзины совершить покупку мы не имеем права. На мои возражения, что я хочу взять просто бутылку вина, которая стоит на полке, продавщица (молодая девушка) была непреклонна. Я пошел на уступки и взял одну корзинку, для одной бутылки вина, на что продавщица возмутилась, мол и моя девушка обязана взять корзинку. То, что мы вдвоем и совершаем покупку на двоих, ее никак не переубедило. Мол, в Латвии в магазинах Rimi такие правила, каждый заходящий человек должен быть с корзинкой, даже если вы семья из пяти человек, все члены семьи обязаны взять корзинку, иначе их не пустят в магазин. Это было уже пределом, я назвав это дурдомом, бросил корзинку и удалился из данного магазина. Больше никакого желания возвращаться в Латвию или тем более в Rimi нет. После такого опыта и в Эстонии я буду избегать данный магазин. А в целом, данное письмо, я хочу посвятить всем гражданам Эстонии, которые негодуют по поводу коронавирусных ограничений в нашей стране. Люди, в Латвии вообще происходит сумасшедший дом! У нас еще очень адекватная ситуация. Если у нас нельзя купить что-либо без маски, то в Латвии вы не сможете купить что-либо без корзинки. Вот это по-настоящему уже сумасшедший дом!» – поделился свои мнением читатель.