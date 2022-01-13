Клава Кока оказалась в больнице после падения с горы в Куршевеле

Активный отдых Клавы Коки в Куршевеле обернулся госпитализацией. Звезда Black Star повредила связки, упав со сноуборда. О своем неудачном приключении певица рассказала в Instagram.

Сначала артистка опубликовала веселые видео, на которых она скатывается с заснеженного склона на доске. После в сторис появились кадры, где Кока уже везет на спине мужчина на лыжах.

Певица предложила подписчикам угадать, что с ней случилось и почему она воспользовалась услугами живого такси. Через несколько часов она опубликовала видео своего падения, сделав из него мем.

На нем воодушевленная артистка быстро едет на сноуборде, но в один момент ее разворачивает спиной вперед, и она падает, кувыркнувшись через голову.

Под постом собрались не только переживающие подписчики, но и коллеги по сцене. Все они активно желают певице скорейшего выздоровления.

«Поправляйся скорее!» – написал Тимур Родригез. «Шлем нужен»; «Жееесть. Ты нам еще живая нужна так-то…»; «Билан сглазил. Поправляйся», – написали пользователи.

ФОТО: Соцсети

Позднее артистка опубликовала в сторис рентгеновский снимок своей ноги. Как выяснилось, все обошлось без перелома, но связкам певицы пришлось несладко. В ближайшее время ей придется передвигаться на костылях.