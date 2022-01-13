Вдова Задорнова раскрыла причину конфликта сатирика с Ельциным

Она указала, что Задорнова стали оттеснять политики после того, как он отказался «быть с ними в одной упряжке».

Общение Задорнова с Ельциным началось в 1990 году, когда они играли в большой теннис. Сатирика пригласили на игру, так как главе государства нравились его пародии на первого президента СССР Михаила Горбачева.

После они стали встречаться регулярно:

«Я думаю, что в Михаиле он [Борис Ельцин. - Прим. ред.] видел своего брата. У Бориса Николаевича был брат - Михаил Николаевич. И поэтому, наверно, вот почему Михаил говорил, что такие теплые отношения завязались», - предполагает Бомбина.

Общаться Задорнов и Ельцин перестали после одной фразы сатирика, сказанной в 1993 году. В тот период Задорнов считался уже «своим в мире политики». Тогда один из охранников Ельцина сказал ему: «Вы с нами в одной упряжке».

На что Михаил Николаевич заметил, что он «никогда и ни с кем не был в одной упряжке». По словам Бомбиной, поэтому чиновники и оттеснили Задорнова от Ельцина, а после и от тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова, пишет RUS TVNET.lv.

Вдова также вспомнила о происшествии, которое произошло в 2006 году. Задорнов вместе с телеведущим Максимом Галкиным катались на горных лыжах. Сатирик тогда получил серьезную травму. Михаил Николаевич отказался надевать защитный шлем и экипировку, в результате чего вернулся со склона с большой гематомой на голове.