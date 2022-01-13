Мужчина пожаловался на уменьшение пениса на четыре сантиметра после COVID-19

30-летний мужчина, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что перенес новую коронавирусную инфекцию в июле 2021 года. После этого у него наблюдались проблемы с эрекцией, но со временем все пришло в норму. Однако, как заметил американец, размер его полового члена сократился на полтора дюйма (около четырех сантиметров), пишет Lenta.ru.

«До болезни мой размер был выше среднего, не огромный, но определенно больше обычного. А теперь я потерял около четырех сантиметров, и пенис стал меньше среднего», — пожаловался он.

Врачи назвали несколько причин, по которым это могло произойти. Во-первых, за время эректильной дисфункции ткани могли зарубцеваться из-за отсутствия приливов крови. Во-вторых, инфекция проникает в эндотелиальные клетки кровеносных сосудов полового члена, что может препятствовать нормальному кровотоку.