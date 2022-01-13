Звезда «Битвы экстрасенсов» раскрыла, как на старый Новый год загадать желание, чтобы точно сбылось

По мнению эксперта, старый Новый год обладает энергетикой обычного Нового года, а потому можно смело просить у Вселенной исполнения любой мечты. Для этого нужно сконцентрироваться на ней и мысленно проговаривать её под куранты. Елена Голунова считает, очень важно не растянуть желание и закончить с последним боем, иначе ничего не сбудется, пишет Life.ru.

Но загадывать звезда «Битвы экстрасенсов» советует что-то серьёзное, а не просто деньги. Для привлечения богатства есть отдельный способ, которым она поделилась с подписчиками. Нужно выбрать крупную банкноту, завернуть её в бумагу или салфетку и поставить на ней галочку. Заряженную таким образом купюру необходимо положить в кошелёк — так она будет работать и притягивать к себе деньги. Если результат не устраивает — к ней можно добавить ещё одну.