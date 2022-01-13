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Звезда «Битвы экстрасенсов» раскрыла, как на старый Новый год загадать желание, чтобы точно сбылось

Елена Голунова ФОТО: Instagram / golunovaofficial

Звезда «Битвы экстрасенсов» никогда не скрывает от подписчиков «Инстаграма» полезные лайфхаки, а потому и перед старым Новым годом она решила провести ликбез. Елена Голунова рассказала фанатам, как и когда стоит правильно загадывать желание, чтобы всё сбылось наверняка. И нет, шампанское с запиской не сработает.

По мнению эксперта, старый Новый год обладает энергетикой обычного Нового года, а потому можно смело просить у Вселенной исполнения любой мечты. Для этого нужно сконцентрироваться на ней и мысленно проговаривать её под куранты. Елена Голунова считает, очень важно не растянуть желание и закончить с последним боем, иначе ничего не сбудется, пишет Life.ru.

Но загадывать звезда «Битвы экстрасенсов» советует что-то серьёзное, а не просто деньги. Для привлечения богатства есть отдельный способ, которым она поделилась с подписчиками. Нужно выбрать крупную банкноту, завернуть её в бумагу или салфетку и поставить на ней галочку. Заряженную таким образом купюру необходимо положить в кошелёк — так она будет работать и притягивать к себе деньги. Если результат не устраивает — к ней можно добавить ещё одну.

Однако Елена Голунова предупреждает, что таким образом долларовым миллиардером не стать — богатства точно появятся в жизни призывающего, но не в баснословном количестве, а в таком, чтобы хватало для комфортной жизни. И в целом эксперт считает, что главное не деньги, а большая и дружная семья. И здесь экстрасенса можно легко назвать специалистом, ведь Голунова воспитывает пятерых детей, один из которых — известный маг Влад Кадони.

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