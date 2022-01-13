Премьера фильма про аптекаря Мельхиора переносится на весну

По словам продюсера картины Эско Рипса, премьера откладывалась дважды, поскольку из-за текущих коронавирусных ограничений фильм невозможно показать всем целевым группам: «Наш фильм – крупнейший кинопроект, созданный в Эстонии за последние годы. Это картина, снятая для большого экрана, для всех жителей страны. Однако в связи с действующими ограничениями в кино сейчас могут пойти не все. Мы вынуждены отложить премьеру и надеемся, что в апреле кинотеатры уже смогут посетить все желающие».

Кинопрокатчик Тимо Диенер добавил, что сегодня аудитория эстонских фильмов стала значительно меньше, чем до вызванного коронавирусом кризиса: «В 2021 году, разумеется, состоялись премьеры ряда интересных отечественных фильмов, но вот количество зрителей не идет ни в какое сравнение с предыдущими годами. Если в докризисные годы наиболее популярные эстонские фильмы смотрели в кинотеатрах по 100–150 тысяч человек, то собравшая в 2021 году наибольшее число кинозрителей комедия Рене Вилбре «Эстонские похороны» смогла привлечь в кино всего 43 тысячи человек». Вторым по популярности отечественным фильмом стала комедия Эрго Кулла «Сезон охоты», премьера которой состоялась в конце года: она уже привлекла более 35 000 зрителей и до сих пор идет в кинотеатрах. Третьим по числу зрителей стал поставленный Пеэтером Симмом фильм «На воде» с 31 тысячей просмотров.

По словам Диенера, кинопродюсерам приходится принимать непростые решения: «В контексте сохранения эстонской культуры отечественное кино является самым современным и привлекательным для молодежи форматом. За последние годы наша киноиндустрия проделала превосходную работу как по производству новых отечественных фильмов, так и по предоставлению услуг международным продюсерам. В то же время производство таких крупных проектов, как «Аптекарь Мельхиор» является затратным и может окупиться в небольшой стране лишь в том случае, если все жители смогут при желании ходить в кино».

Изначально премьера художественного фильма «Аптекарь Мельхиор» должна была состояться в октябре 2021 года, затем в феврале 2022 года, а теперь новое время премьеры назначено на 15 апреля 2022 года.