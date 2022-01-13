«Расскажу, как есть»: Анна Дзюба о настоящей причине ухода от Artik

Я не очень хочу разглагольствовать на эту тему и углубляться. Расскажу так, как есть, скажу то, что произошло во мне. Птичка выпрыгнула из гнездышка, потому что она выросла. Я благодарна Artik за то, что мы выросли вместе. Мы прошли очень долгий и крутой путь, но каждый артист, наверное, в какой-то момент понимает, что петь в дуэте — это не вечная история. У каждого есть свои амбиции, поэтому пришло время нам вот так тоже расставить точки над «i» и разойтись по сольным дорогам. Но мало ли, вдруг они когда-нибудь еще раз пересекутся,