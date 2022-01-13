«Расскажу, как есть»: Анна Дзюба о настоящей причине ухода от Artik
Анна Asti подписала контракт с известным музыкальным лейблом и вскоре выпустит новый сингл, а затем и альбом. Но почему же она все-таки ушла из группы на самом пике популярности?
Анна Asti подписала контракт с известным музыкальным лейблом и вскоре выпустит новый сингл, а затем и альбом. Но почему же она все-таки ушла из группы на самом пике популярности?
В торжественной обстановке Дзюба подписала контракт и теперь надеется покорить поклонников сольным творчеством. Ведь права на старые песни принадлежат основателю группы, поэтому Анне нужно начинать фактически с нуля.
При этом с Артемом (настоящее имя Artik) у них приятельское общение, они не ссорились, вопреки слухам.
— сообщила Анна на пресс-конференции.
О причинах распада группы говорят разное. Кто-то сообщает, что Дзюба зазвездилась, кто-то считает, что к конфликту привели постоянные ссоры музыкантов, третьи винили беременность Asti. Сама Анна приоткрыла завесу тайны, почему все произошло именно так.
Я не очень хочу разглагольствовать на эту тему и углубляться. Расскажу так, как есть, скажу то, что произошло во мне. Птичка выпрыгнула из гнездышка, потому что она выросла. Я благодарна Artik за то, что мы выросли вместе. Мы прошли очень долгий и крутой путь, но каждый артист, наверное, в какой-то момент понимает, что петь в дуэте — это не вечная история. У каждого есть свои амбиции, поэтому пришло время нам вот так тоже расставить точки над «i» и разойтись по сольным дорогам. Но мало ли, вдруг они когда-нибудь еще раз пересекутся,
— ответила Asti на вопрос.
Интересно, что она спокойно относится к тому, что Артем взял на ее место новую солистку и уже выступает с ней — хотя официально девушка еще не была представлена. Анна попросила фанатов посмотреть на это как на новый виток развития любимой группы. Сама же она обещает в ближайшее время порадовать публику не только сольными треками, но и полноценным альбомом, который запишет с Universal.